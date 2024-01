Bel&Bel fabrique en série limitée des répliques électriques fonctionnelles de la moto d’AKIRA

Les ventes de motos électriques ne décollent pas en France malgré le récent bonus écologique auquel elles peuvent prétendre. Cependant, les ventes tendent à augmenter depuis quelques mois, mais elles peinent à convaincre. Peut-être que vous changerez d’avis en découvrant la moto électrique Akira, une vision post-apocalyptique de ce que pourrait être une moto électrique. Racée et tout droit sortie du manga culte d’Akira dont elle est fortement inspirée, elle est l’œuvre du studio d’art et d’upcycling Bel&Bel, basé à Barcelone. Le studio travaille actuellement sur une série limitée des répliques des motos de Shotaro Kaneda, le personnage principal du manga Akira pour les non-initiés. Découverte.

Une moto inspirée du cyberpunk…

« Le cyberpunk est un genre de la science-fiction très apparenté à la dystopie et à la hard science-fiction. Il met souvent en scène un futur proche, avec une société technologiquement avancée, notamment dans les technologies de l’information et la cybernétique », selon la définition donnée par Wikipédia. C’est dans cet univers qu’a plongé Bel&Bel depuis 2022, en imaginant des répliques hybrides électriques de la moto de Kaneda, le héros du mangaka de Katsuhiro Otomo. Une moto électrique qui se destine donc, avant tout, aux fans de ce manga, qui ne manqueront pas de s’émerveiller devant un tel engin !

Quelques détails sur la moto électrique Akira de Bel&Bel

Le studio espagnol, connu pour ses créations innovantes, s’inscrit dans cette tradition en offrant aux amateurs une chance unique de posséder une version électrique fonctionnelle de ce véhicule emblématique. Les répliques entièrement électriques des motos Kaneda promettent une expérience de conduite futuriste avec trois modes de conduite, y compris la marche arrière. Utilisant un châssis modifié à partir d’un scooter Yamaha Majesty YP 250 et un bras oscillant unilatéral provenant d’un Honda VFR 800, le prototype récemment achevé dévoile un mariage audacieux de technologie et de design.

Que faut-il savoir de plus, et combien pourrait-elle coûter ?

Comme vous pouvez l’imaginer, ces motos électriques ultra futuristes devraient être produites exclusivement sur commande pour la modique somme de 24 000 €. Pour ce prix, elle arborera un châssis métallique avec des panneaux en fibre de verre et en fibre de carbone, et intégrera un moteur à entraînement central de 72 V/5 000 W. Bel&Bel estime que ces motos proposeront une puissance impressionnante. Cependant, le studio reste prudent quant à l’évolution des spécifications techniques et au statut légal de ces joyaux futuristes. Peu d’informations supplémentaires ont filtré, notamment au niveau de l’autonomie de l’engin, de sa vitesse, ou de son confort.

Nous ne savons pas non plus si celle-ci sera réellement commercialisée, ni bien entendu, à quelle date. Contre toute attente, il semblerait que Bel&Bel en ait déjà vendu deux exemplaires. Mais, pour espérer la vôtre, il faudra de la patience, car le studio espagnol, à l’origine concepteur de meubles futuristes, se lance dans un défi énorme avec la moto Akira. En savoir plus ? Rendez-vous sur Belybel.com. Que pensez-vous de ce « terrible engin » ? Pourriez-vous vous laisser convaincre par un achat ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Pour les plus impatients d’entre vous, la moto est visible au timecode 17,30 min.