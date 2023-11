Une moto carburant à l’éthanol et à l’hydrogène sélectionnée au concours d’invention James Dyson Award

La première moto fonctionnant à l’éthanol et à l’hydrogène a été créée par un jeune ingénieur du nom de Vikrant Subhash Pawar. Consommant environ 1 l de carburant tous les 50 à 55 km, elle a été conçue pour réduire les émissions de gaz polluants et diminuer la consommation de carburant. Ce prototype fonctionnel est alimenté par un biocarburant bien moins polluant que l’essence, durable et rentable, obtenu à partir d’eau et de canne à sucre. Son moteur génère un couple de 8,05 Nm à 6 000 tr/min. Une étonnante invention sélectionnée au célèbre concours d’invention James Dyson Award.

Les caractéristiques du prototype

La moto créée par Vikrant Subhash Pawar fonctionne avec un carburant issu d’hydrogène et d’éthanol. Elle n’est pas alimentée par une essence comme les motos habituelles, mais par un carburant à base d’eau et de canne à sucre. L’éthanol composant ce biocarburant est issu de la fermentation du jus de canne à sucre. L’hydrogène, quant à lui, est obtenu à partir d’un processus d’électrolyse de l’eau. Cela consiste à décomposer les molécules de l’eau, c’est-à-dire séparer les atomes d’oxygène et d’hydrogène, en utilisant un courant électrique. Pour l’électrolyse, l’inventeur a souligné que de l’eau « 0-TDS » et de l’hydroxyde de potassium ont été utilisés comme électrolytes. Cette moto inédite disposerait d’une vitesse de pointe de 70 à 75 km/h et consomme environ 1 l de carburant tous les 50 à 55 km. Sa conception a duré deux ans.

Son mode de fonctionnement

Pour concevoir son premier prototype, le jeune ingénieur d’origine indienne a apporté quelques modifications au moteur et au carburateur. Il a opté pour un moteur à combustion interne de 100 cm3 à 4 temps et un carburateur capable de fournir de l’éthanol à la quantité souhaitée. Le mode de fonctionnement de cette moto est un peu particulier. Après le démarrage du moteur à l’éthanol, l’alternateur génère de l’électricité 12 V 3A. C’est cette électricité qui permet, par la suite, de générer de l’hydrogène gazeux. Celui-ci va se mélanger à l’éthanol dans la chambre de combustion. Selon Vikrant Subhash Pawar, le pouvoir calorifique du carburant à l’hydrogène et à l’éthanol est de 34,78 kJ/g. Il a également souligné qu’il a utilisé cinq plaques d’acier inoxydable 316L pour la conception de sa moto.

Un carburant rentable et moins nocif pour l’environnement

Contrairement à l’essence, le carburant hydrogène-éthanol est moins nocif pour l’environnement. L’éthanol est considéré comme une source d’énergie renouvelable, car il est d’origine végétale. En outre, sa fabrication est plus (ou moins) simple. Une fois récoltées, les cannes à sucre sont broyées et filtrées afin d’obtenir du jus de canne. Ensuite, vient le processus de fermentation et de distillation qui consiste à faire évaporer l’éthanol et le condenser pour avoir un produit pur à plus de 95 %. Il faut noter, en effet, que le liquide issu de la fermentation n’en contient que 10 à 15 %.

Avant l’utilisation de l’éthanol, un test est effectué pour s’assurer qu’il soit pur à 99.98 %. L’hydrogène, quant à lui, est produit sans utilisation de source d’énergie externe à part l’eau. Vikrant Subhash Pawar a expliqué que cette moto est une excellente alternative pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et, en même temps, consommer moins de carburant. Plus d’informations : jamesdysonaward.org. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .