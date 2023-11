Tornado, le chauffage en terre cuite inventé par Egloo affole les compteurs sur Kickstarter

Dans notre dernier article sur le chauffage à flamme tourbillonnante d’Egloo, Tornado, nous avons constaté votre vif intérêt et l’engouement suscité par cette innovation en financement participatif sur Kickstarter. Vos nombreuses questions témoignent de l’enthousiasme généré par ce dispositif novateur. Aujourd’hui, nous avons à cœur de répondre à ces interrogations et de vous fournir les informations recherchées. De la pertinence du Tornado pour réaliser des économies d’électricité à sa disponibilité en France et dans quels magasins. Sans oublier des détails tels que la superficie qu’il peut chauffer, nous vous invitons à plonger dans cet article pour découvrir tous les aspects fascinants de cette révolution chauffante. Préparez-vous à explorer l’avenir du chauffage domestique avec Tornado d’Egloo, une expérience qui allie efficacité énergétique et confort thermique.

Combien de bioéthanol par heure le Tornado consomme-t-il ?

Cette question posée par Dominique a permis à Marco qui travaille chez Tornado de lui apporter la réponse suivante : « la consommation horaire de bioéthanol est très faible par rapport à la moyenne des autres produits du marché grâce à l’utilisation de fibre céramique. La consommation par heure est de 250 ml de bioéthanol ». Un chauffage d’appoint au bioéthanol consomme généralement de 400 à 600 ml.

Où trouver le bioéthanol ?

Patrice demande, quant à lui, où trouver du bioéthanol, et cette réponse est assez simple à apporter, puisque l’on en trouve un peu partout. Auchan, Carrefour, Leclerc, entre autres pour les grandes surfaces, mais également toutes les enseignes de bricolage comme Leroy Merlin, Castorama ou Bricomarché, ainsi que sur la plupart des sites de vente en ligne. Le bioéthanol est habituellement vendu en bidon de 20 l.

Le bioéthanol émet-il des fumées nocives ?

Claude s’inquiète de l’éventuelle nocivité du bioéthanol, une inquiétude légitime à laquelle nous pouvons apporter cette réponse. Avant de parler des fumées du bioéthanol, il faut savoir qu’il est recommandé d’utiliser ces cheminées exclusivement dans des pièces spacieuses et bien ventilées. De plus, le bioéthanol étant très inflammable, il ne faut jamais ajouter de combustible dans un foyer déjà allumé ou encore chaud, et toujours maintenir une surveillance attentive sur le feu. Ceci répond déjà à la question de Michel qui aimerait savoir si le Tornado est destiné aux vans aménagés.

Nous aurions tendance à répondre par la négative au vu de l’instabilité d’un van aménagé et de sa petite surface. Le combustible liquide est très inflammable et produit des fumées, qui pourraient présenter un danger dans un espace restreint. Pour revenir à la question de Claude, à l’instar du bois ou du gaz, le bioéthanol émet bien des fumées, qui peuvent être toxiques. Le Tornado est prévu pour en capturer le plus possible. Cependant, comme pour tout chauffage d’appoint, il est conseillé d’utiliser le Tornado avec parcimonie. Il s’avère ainsi judicieux de vérifier les piles de votre détecteur de fumée, au cas où, et de vous équiper d’un détecteur de monoxyde de carbone pour pallier tout risque qui pourrait survenir.

Quand Tornado sera-t-il vendu en France ?

Cette question nous vient de Nathalie, mais elle a souvent été reprise par d’autres lecteurs qui regrettent les livraisons prévues en février 2024. La campagne de financement participatif lancée sur Kickstarter fait exploser les scores avec plus de 46 000 € récoltés sur les 5 000 € espérés. Et la campagne se poursuit jusqu’au début du mois de décembre. Il va donc falloir être patient et il y a peu de chance que les dates de livraison soient avancées. Ce dispositif sera probablement disponible en ligne sur le site Egloo, une fois la campagne terminée. Plus c’est long, plus c’est bon, non ? Alors un peu de patience. Plus d’informations : Egloo. Que pensez-vous de ce chauffage en terre cuite ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

