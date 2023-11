Tornado, un nouveau chauffage en terre cuite et à « flamme tourbillonnante » inventé par Egloo

Nous sommes souvent à la recherche d’accessoires qui soient aussi beaux qu’utiles et dans cette quête, une invention verra bientôt le jour. Son nom : Tornado. Un chauffage en terre cuite qui est bien plus qu’un simple accessoire de maison. C’est un véritable spectacle visuel. Inspirée par le phénomène naturel des vortex, l’équipe derrière Tornado (l’entreprise Egloo) a cherché à recréer cette dynamique et cet attrait dans un environnement contrôlé. Le résultat ? Une flamme qui non seulement brille, mais danse, tourne et hypnotise. Découvrez l’invention d’un accessoire inédit avec une flamme en mouvement. La chaleur, alliée au luxe et à l’originalité vont vous captiver. Découverte.

Un spectacle visuel et olfactif envoûtant

Que l’on aime la technologie ou qu’elle nous rebute, Tornado a ce pouvoir de ne laisser personne indifférent ! La réalisation de cette merveille a été rendue possible grâce à la manipulation des flux d’air en rotation et aux propriétés uniques du carburant bioéthanol. Tornado va au-delà du simple chauffage. Il comprend un diffuseur de parfum, procurant le confort d’une flamme chaude et tourbillonnante associée à l’arôme relaxant de la lavande ou aux senteurs stimulantes des agrumes. Pendant que la flamme Tornado tourne en spirale, elle chauffe le bioéthanol, libérant subtilement le parfum choisi dans la pièce.

Comment Tornado a-t-il été fabriqué ?

La création de Tornado est le résultat d’une fusion entre l’artisanat traditionnel et la technologie de pointe. Des logiciels de modélisation 3D, d’impression et de thermodynamique avancés ont été utilisés pour garantir la précision à chaque étape de la conception. Cependant, le cœur de Tornado réside dans sa structure en terre cuite résistante à la chaleur, fabriquée à la main avec passion en Italie. C’est là que la tradition rencontre la modernité. Par ailleurs, Tornado se distingue aussi comme objet de design respectueux de l’environnement.

Il fonctionne au bioéthanol, une source d’énergie propre et renouvelable qui propose une chaleur sans impact environnemental. D’ailleurs, et c’est assez logique, sa flamme ne produit pas de suie ni de fumée, autre garantie pour le respect de la planète. Le choix du bioéthanol comme carburant fait de Tornado une option respectueuse de l’environnement. Il s’agit d’une source d’énergie renouvelable dérivée de la fermentation de matières végétales, réduisant ainsi les émissions de carbone. La terre cuite utilisée dans la construction de Tornado est un matériau naturel et recyclable, réputé pour ses propriétés respectueuses de l’environnement.

La flamme tourbillonnante ou la science au service de nos besoins

La flamme tourbillonnante de Tornado est le fruit d’une conception minutieuse. À l’intérieur, l’ascenseur thermique naturel de la flamme interagit avec la structure en terre cuite de Tornado, accélérant et faisant tourner l’air. Cet effet augmente le flux de chaleur de 500 %, sans nécessiter de consommation d’énergie supplémentaire. La structure en terre cuite spéciale chauffe en cinq minutes, diffusant une chaleur agréable dans toute la pièce. L’ensemble de ces caractéristiques crée une expérience visuelle fascinante qui transforme simplement le fait de brûler du carburant en un spectacle captivant.

Tornado est fabriqué à la main en Italie par des artisans chevronnés utilisant des matériaux de haute qualité. Tornado est actuellement en campagne de financement participatif via une campagne Kickstarter. Disponible en plusieurs versions, le premier prix est de 180 € et le plus cher à 240 €. Les livraisons sont prévues pour février 2024. Que pensez-vous de ce chauffage domestique en terre cuite ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

