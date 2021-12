Vous aimez Akira ? Vous allez adorer ce concept bike inspiré de la moto de Kaneda

Vous avez peut-être vu le film Akira, sorti en 1988, un film de cyberpunk apocalyptique qui raconte la vie de Testuo, un jeune adolescent au passé difficile. Cet enfant aux pouvoirs extraordinaires est sensé délivrer Tokyo d’un chaos sans précédent… Dans ce film, on peut voir le jeune Testuo juché sur une sorte de moto géante, d’un rouge éclatant, sillonner les autoroutes du Japon.

C’est, à coup sûr ce film qui a inspiré le designer James Qui ! Il nous propose un concept de superbike Akira&Ducati, qui a, au moins le mérite de nous en mettre plein les yeux… A défaut de pouvoir vrombir sur les routes ! Présentation.

Un superbike digne du film Akira !

Une silhouette musclée qui pourrait enflammer le bitume de n’importe quelle route et un design à faire pâlir les plus grands… C’est le concept du Akira&Ducati que nous propose le designer James Qui. Les amateurs de carrosseries plutôt classiques ne vont probablement pas trop apprécier le concept !

Le film Akira a marqué la génération des années 80 avec un univers très pop comme cela se faisait à cette époque. Grâce à cet étonnant concept, la légende semble toujours vivante ! Ceux qui connaissent ce film, n’oublieront probablement jamais les chevauchées que l’on voit dans l’œuvre cinématographique !

Le concept dans les détails !

James Qui est un artiste chinois basé à Shanghai et il espère qu’un jour, sa moto futuriste ne sera plus un concept mais une réalité, plus de 20 ans après la découverte dans le film.

S’il a choisi pour nom Akita&Ducati, c’est tout simplement parce que son superbike est construit autour du châssis d’un Ducati Diavel. Il conserve en effet le cadre d’origine, ce qui lui donne son côté agressif. Avec le cadre supplémentaire, il permet de soutenir le pilote sur des trajets plus longs. Quant au cockpit, il est fabriqué avec des éléments en carbone.

Du côté de la motorisation, le designer chinois imagine déjà un moteur à combustion interne L-Twin avec des turbocompresseurs pour la puissance, évidemment ! Pour les pneus, il envisage des Pirelli P-ZERO extra-larges pour une meilleure tenue sur route.

Quelques autres détails techniques

Le designer a apparemment pensé à tout… Au niveau des phares, il imagine son engin avec des ensembles LED montés sur le sabot pour pouvoir fendre le brouillard ! Le silencieux, lui, pourrait être à double configuration, en titane (Termignoni). Enfin, il disposerait d’un bras oscillant unilatéral qui permettrait à l’engin futuriste d’assurer sa stabilité !

Ce concept ne sera probablement jamais une réalité, mais avouons qu’il nous en met plein la vue… Et qu’il va probablement redonner envie à certains de revoir le film Akira, ou à d’autres de le découvrir !

Et pour ceux qui préféreraient découvrir l’histoire d’Akira d’une autre manière, sachez qu’il est devenu en 2004 le héros d’une série de mangas… A découvrir si vous ne connaissez pas encore l’histoire de cet adolescent aux supers pouvoirs !