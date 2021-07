Baiku : un concept de scooter électrique Honda à une roue

La technologie ne cesse décidément d’évoluer ! Pour les véhicules par exemple, mine de rien, on peut dire qu’on est aujourd’hui proche de la science-fiction d’il y a vingt ans ! Bon d’accord, on n’a pas encore de super vaisseaux X-wing comme dans Star Wars, mais on a les voitures électriques, les jetpacks, et sans oublier les taxis volants qui devraient bientôt envahir le ciel ! Pour ce qui est de la terre ferme, Honda a, pour sa part, imaginé un petit scooter électrique… avec une seule et unique roue ! On vous dit tout.

Un concept inspiré d’un animé

Dernièrement, le talentueux designer Nacho Alfonso García a dévoilé son tout nouveau concept de scooter électrique baptisé “Baiku”. Ce dernier présente la particularité de n’être doté que d’une seule roue. L’engin présente un étrange design en forme de boîte avec des poignées et qui est maintenue en équilibre automatique par sa roue unique. Le résultat fait très original, très cyberpunk !

D’ailleurs, le concept du véhicule est justement inspiré de “Akira”, un célèbre anime cyberpunk post-apocalyptique japonais qui date de 1988. Le designer Nacho Alfonso García indique avoir eu l’idée de combiner le look de moto high-tech du héros de la série avec des lignes géométriques modernes pour un rendu très compact et futuriste.

Pratique et à la pointe de la technologie

Bien plus qu’un simple monocycle, le Honda Baiko se veut deux en un : le concept dévoile en effet que l’engin est également doté d’un siège et de pédales qui permettent de le piloter comme une moto classique. Le siège en question présente la particularité d’être rétractable dans le châssis du véhicule. Cela permet d’économiser l’espace quand il faut se garer quelque part, genre dans un parking déjà très encombré par exemple.

Nacho Alfonso García a également imaginé un véhicule électrique à la pointe de la technologie. Le Honda Baiku embarque en effet un écran LCD qui occupe tout le cadre du scooter. La partie supérieure de l’écran affiche toutes les statistiques de conduite pour vous tenir au courant de la vitesse ou encore du niveau de charge de la batterie. Et sans oublier le GPS ! La partie supérieure, elle, fait office de lecteur de musique intégré !

Et pour compléter le tout, le scooter monoroue de Honda arbore une grande lumière LED rectangle sur sa face avant. En plus d’offrir un éclairage optimal pendant la nuit, la LED accentue encore plus le look cyberpunk de l’engin. Les fans du genre vont adorer !

Un scooter électrique qui donne envie !

Le Honda Baiku n’est pour l’instant qu’un simple concept, mais avouez qu’il donne vraiment envie ! C’est le genre de véhicule vraiment pratique qui permettrait de se déplacer rapidement dans les villes avec une circulation très dense et beaucoup de piétons. Fini les retards au travail, pour se rendre au cours !

Avec le monocycle Baiku, vous pourrez vous faufiler facilement entre les voitures ou alors circuler sans encombre sur les pistes cyclables (si vous en avez le droit bien sûr), tout ça pour arriver à destination plus vite ! Qui sait, Honda pourrait en faire un véritable projet à part entière un jour… on croise les doigts !