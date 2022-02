Voitures électriques : des batteries électriques à semi-conducteurs qui se rechargent en seulement 15 minutes

Fondé en 2010, Quantumscape est un spécialiste des batteries à semi-conducteurs basé à San Jose, en Californie. L’entreprise compte parmi les meilleurs dans son domaine, bénéficiant du soutien financier des plus grands constructeurs automobiles de la planète comme Volkswagen. En même temps, elle tire pleinement profit de sa fusion avec Kensington Capital Acquisition.

Quantumscape réalise une percée majeure

Il y a environ un an, la société a déclaré avoir mis au point un procédé qui, selon elle, pourrait révolutionner le monde des batteries. Les experts de Quantumscape ont eu recours à un séparateur en céramique. Une technique qui leur a permis de concevoir des cellules prototypes monocouches particulièrement efficaces. Grâce à une amélioration de ses infrastructures, l’entreprise a pu mettre au point une cellule à dix couches. Le lancement de sa ligne de production pré-pilote QS-0 étant prévu pour 2023, Quantumscape a encore du temps pour perfectionner sa technologie et réaliser de nombreux essais afin de proposer des batteries à semi-conducteurs multicouches efficaces.

Des batteries à semi-conducteurs qui se chargent plus vite

Quantumscape n’a pas tardé à partager cette prouesse. Pour ce faire, la firme a publié un communiqué de presse qui explique le procédé mis en œuvre par ses experts pour tester les prototypes de cellules de batterie monocouche. D’après le document, lesdits prototypes ont été mis à l’épreuve dans les conditions suivantes : une température de 25 °C à 45 °C, une pression de 3,4 atmosphères et un taux de décharge à 100 %.

Nous pensons que la technologie lithium-métal de QuantumScape offre une voie vers une amélioration significative des performances de charge rapide dans les VE (…) Nous pensons que des innovations comme celle-ci sont cruciales pour réduire l’écart de performance entre les VE et les véhicules à moteur à combustion, et représentent l’avenir du secteur des transports électrifiés. Jagdeep Singh, cofondateur et PDG de QuantumScape.

Visiblement, l’expérience a été un succès. Les batteries à semi-conducteurs ont réalisé 400 cycles de charge rapide consécutifs de 15 min en partant d’une capacité de 10 à 80 %. Pour un véhicule électrique avec 480 km d’autonomie, cela représente l’équivalent de 193 000 km de distance parcourue.

À titre de comparaison, les modèles de voiture électrique standards prennent environ 30 min pour se recharger de 10 % à 80 % avec un chargeur rapide. Le rapport présenté dans un webinar inclut différents graphiques qui illustrent en détail les résultats de l’expérience pour les amateurs de chiffres.

Un bon point pour la promotion des voitures électriques

Avec cette innovation, Quantumscape démontre la possibilité de réduire l’écart de performance entre les voitures électriques et les véhicules à moteur à combustion pour encourager les conducteurs à adopter un choix écologique. C’est un grand pas en avant pour le fabricant de batteries à semi-conducteurs, mais il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir produire des composants viables. Les recherches et les expériences se poursuivent ainsi dans les labos de l’entreprise. D’après les révélations, le lancement des cellules de test ne va pas tarder, même si aucune date n’a cependant été révélée. On attend donc d’avoir des nouvelles dans les prochaines semaines.