Basée à Austin, dans l’État américain du Texas, Group1 est une jeune entreprise qui ambitionne de révolutionner l’univers des batteries. Elle a été fondée en 2021 et s’intéresse particulièrement aux solutions de stockage d’énergie à haut rendement et respectueuses de l’environnement. À ce propos, elle a développé une batterie qui n’utilise pas de métaux stratégiques tels que le lithium, le cobalt, le cuivre et le nickel. Au lieu de cela, celle-ci adopte une chimie potassium-ion, mieux connue sous l’acronyme KIB. Le produit a été présenté lors de la 14ᵉ édition de la conférence Beyond Lithium organisée par l’Oak Ridge National Laboratory. Pour info, cet évènement s’est tenu à Knoxville, dans le Tennessee, du 23 au 25 juillet dernier.

Une première mondiale

Group1 affirme que son nouveau produit est le premier accumulateur potassium-ion de type 18650 au monde. « Cette innovation représente des années de recherche et de développement. En distribuant des échantillons à nos partenaires parmi les OEM de niveau 1 et les fabricants de cellules, nous ouvrons la voie à l’adoption généralisée de cette technologie transformatrice », s’est félicité son PDG, Alexander Girau. En effet, l’entreprise travaillera en partenariat avec des fabricants via des contrats de licence. Le choix du format 18650 pour cette batterie découle du fait qu’il s’agit du format de cellule le plus utilisé. Bien sûr, Group1 n’a pas négligé les performances. La densité énergétique gravimétrique va notamment jusqu’à 180 Wh/kg.

We are excited to announce a UT Seed Fund investment in @G1_Group1! The startup, born out of John Goodenough's lab, is developing groundbreaking potassium-ion battery technology as a lithium alternative. Congrats @AlexanderGirau & Group1! #whatstartsherehttps://t.co/qgh4QRW97N — Discovery to Impact (@UTDiscoveries) August 30, 2023

Performante et moins coûteuse

On sait que la batterie potassium-ion de la start-up américaine adopte un matériau cathodique de conception unique. À cela s’ajoute une anode en graphite. Elle bénéficie aussi d’un séparateur et d’un électrolyte bon marché et largement disponibles. L’entreprise promet une meilleure efficacité énergétique ainsi qu’un niveau de sécurité plus élevé, et ce, malgré un coût de fabrication inférieur ; du moins, par rapport aux cellules LiFePO4 et sodium-ion. À noter que la tension nominale est de 3,7V. Group1 affirme en outre avoir porté une attention particulière à la durée de vie et à la capacité de décharge, sans fournir malheureusement plus de détails.

Une empreinte carbone réduite

D'après l'entreprise, sa solution constitue une alternative durable aux batteries lithium fer phosphate ainsi qu'aux batteries lithium-ion grâce à son faible impact environnemental. Le fait qu'elle soit adaptée à diverses utilisations en fait une innovation qui devrait contribuer à la transition énergétique. Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous avons effectivement besoin de dispositifs efficaces et écologiques pour stocker l'énergie électrique produite à partir de sources renouvelables telles que la lumière solaire et le vent. Et en ces temps où les ventes de véhicules électriques montent en flèche, cette nouvelle batterie pourrait jouer un rôle crucial dans la décarbonation du secteur de la mobilité. Plus d'infos : group1.ai.