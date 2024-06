Un étonnant modèle économique pour proposer des batteries résidentielles à un tarif imbattable

En France, bien que la fréquence des pannes de courant soit en baisse, le prix de l’électricité est en hausse constante. D’après des chiffres publiés sur le site de la Fondation Abbé Pierre, le nombre de ménages ayant subi des coupures est passé de 254 000 à 157 000, de 2021 à 2022. Concernant les prix, le ministère de l’Économie et des Finances a estimé leur augmentation à environ 9 % pour le système Heures pleines/Heures creuses, et de plus de 8 % pour l’option tarifaire de base, au mois de février 2024. Pour faire face aux hausses des tarifs de l’électricité et réduire davantage les pannes de courant, l’idée de Zach Dell et Justin Lopas pourrait bien constituer une excellente solution. Ils ont créé Base Power, une entreprise installée à Austin, dans le Texas, qui fonctionne comme une centrale électrique virtuelle et qui propose des batteries résidentielles à moindre coût, ainsi que des tarifs très compétitifs.

Une entreprise qui génère des revenus grâce aux fluctuations des prix

Selon Zach Dell, le réseau du Texas est vétuste, sous-dimensionné et manque d’entretien. Ce qui entraîne une certaine volatilité au niveau des tarifs, ainsi que des problèmes d’approvisionnement en électricité. Pour faire face à cette instabilité, Justin Lopas et le fils du PDG de Dell Technologies ont décidé de créer Base Power. Leur objectif est de mettre en place un vaste réseau de batteries résidentielles pour permettre, entre autres, aux ménages d’alimenter leur logement lors des pannes. Pour générer des revenus, les deux entrepreneurs jouent sur les fluctuations des prix, en rechargeant les batteries lorsque l’électricité est peu onéreuse et en procédant à une revente, quand elle est plus chère.

Thanks @KVUE for braving the heat with us at an install in Round Rockhttps://t.co/2aO0u9VuQN — Base Power (@basepowerco) June 9, 2024

De nombreux avantages pour les consommateurs

Hormis la possibilité d’alimenter leur logement en électricité lors des pannes de courant, les ménages qui font appel à Base Power bénéficient d’autres avantages non négligeables. Tout d’abord, l’installation du système de stockage d’énergie est réalisée par l’entreprise à un prix avoisinant 1 800 €. Par ailleurs, concernant les factures, le fournisseur d’énergie propose un tarif mensuel fixe, moins élevé que celui de l’électricité provenant du réseau. Ce qui permet aux ménages d’éviter les mauvaises répercussions des fluctuations des prix sur leurs dépenses. À noter que Base Power reste le propriétaire des batteries installées dans les logements des consommateurs et prend en charge leur entretien. Les systèmes de stockage d’énergie sont prévus pour fonctionner pendant environ 15 ans et peuvent résister à des conditions météorologiques extrêmes.

Une équipe de spécialistes

Pour les épauler dans le développement de leur activité, Zach Dell et Justin Lopas ont fait appel à des spécialistes qui ont travaillé pour de grandes entreprises, telles que Tesla, SpaceX ou Anduril, une société américaine de technologie de défense. Certains des employés recrutés par les deux entrepreneurs travaillent sur un logiciel permettant de surveiller les fluctuations des prix de l'électricité. Il permettra également de gérer les échanges d'énergie et aux ménages de suivre facilement leur consommation et de régler leurs factures. Pour information, Base Power achète la grande majorité de ses batteries à des fournisseurs. Cependant, l'entreprise projette de développer un système de stockage d'énergie pouvant être installé plus rapidement que les dispositifs proposés actuellement aux consommateurs. Elle prévoit aussi de mettre en place des parcs éoliens et photovoltaïques. Plus d'informations : basepowercompany.com.