J’ai testé la batterie résidentielle Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro, simple et Plug And Play

Pour faire face aux différentes hausses de l’électricité, partout en Europe, les solutions de stockage d’énergie solaire se développent à vitesse Grand V ! Ainsi, le nombre de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) installés chez les particuliers en Europe a bondi de 650 000 en 2021 à plus de 1 million en 2022, selon SolarPower Europe. De mon côté, je cherche aussi des moyens d’optimiser l’utilisation de l’électricité produite par mes panneaux solaires. Mais, j’accorde aussi une grande importance au côté écologique de ces solutions de stockage d’électricité. J’ai eu la chance de pouvoir tester le kit Anker Solix Solarbank 2 Pro avec ses panneaux solaires, que j’ai choisi d’installer au sol, mais qui pourraient aussi l’être sur un balcon. Cette batterie de stockage, que j’ai eu l’opportunité de tester, coûte actuellement 1 451,99 €* sur Amazon. Je partage avec vous, mon retour d’expérience.

Le déballage de mon colis, un grand moment

Mis à part le fait que le « colis » soit très imposant, et très lourd à transporter (deux palettes), j’ai immédiatement été conquis par la qualité des matériaux reçus. Dans mon kit, j’ai reçu une batterie principale et une extension, en aluminium, quatre panneaux solaires et le Smart Meter. J’ai aussi trouvé dans le carton, les câbles pour raccorder les panneaux solaires, ainsi qu’un outil qui permet de débrancher les panneaux avec aisance. Faites de la place, vous en aurez besoin !

L’installation du kit

En termes de design, les éléments sont élégamment conçus, et se fondent dans le décor. Je dois installer la batterie principale, son extension (BP 1600 batterie additionne), les quatre panneaux solaires, ainsi que le Smart Meter, un boitier à installer sur le tableau électrique. J’ai longuement hésité à faire appel à un professionnel (électricien), mais finalement, je me suis lancé et vous verrez, c’est très simple et à la portée de tous.

Montage de la batterie principale et de son extension

Le montage de la batterie est véritablement Plug and Play. Il suffit, en effet, de placer l’extension sous la batterie principale (en ayant préalablement retiré les caches) pour jumeler les deux appareils. C’est aussi simple que cela.

Enfin, on branche la batterie sur une prise électrique en 220 V et c’est terminé. La batterie principale mesure 46 × 25 × 25 cm et pèse 21 kg.

Le montage des panneaux solaires

Comme pour la batterie de stockage et son extension, le montage des panneaux solaires est très simple. Pour le moment, je ne vais en monter que deux pour ce test. Je commanderai d’autres extensions de batterie et je rajouterai des deux derniers à l’occasion d’un nouvel article. J’ai monté les panneaux solaires seul, il est toutefois recommandé de le faire à deux, car ils sont encombrants et un peu lourds.

Le montage est rapide, comptez une dizaine de minutes par panneaux. Les pieds sont en trois parties à fixer sur le panneau avec la visserie et les outils fournis avec le matériel. Une vidéo est disponible sur YouTube pour vous aider pour le premier panneau.

Une fois terminé, on branche les panneaux directement sur la batterie, un câble par panneaux (il ne faut surtout pas les monter en série).

Le montage du Smart Meter (Anker SOLIX compteur intelligent)

C’est la partie que je redoutais le plus, car je ne suis pas électricien, mais finalement, c’est très simple. Il suffit de suivre la notice et de brancher les neutres et la phase sur le boitier et de le fixer sur le tableau électrique. La procédure est légèrement plus longue si vous êtes en triphasé (en monophasé, vous n’aurez que deux fils à connecter, quatre en triphasé). Ce compteur intelligent permet d’avoir une perte d’énergie proche de zéro. Il peut se connecter en Wi-Fi, Bluetooth ou câbles RS-485.

Ce petit boitier va me permettre de suivre ma consommation d’électricité grâce à la visualisation des données, et procéder à des ajustements en temps réel.

Quels sont les points forts de l’Anker Solix Solarbank 2 Pro ?

Avant d’entrer dans les détails de mon test, et de vous dévoiler mes sentiments vis-à-vis de cette batterie de stockage, voici une liste de ses points forts. Ces derniers sont ceux promis par l’entreprise Anker. Selon leurs indications, la Solarbank 2 Pro vous permet de réduire vos factures d’électricité de 159 € par an en produisant jusqu’à 2 400 W grâce à ses quatre régulateurs MPPT. Cela veut dire que l’investissement de 1 599 € sera rentabilisé en dix ans, voire moins en fonction de la zone géographique d’installation. De plus, vous pouvez ajouter jusqu’à cinq batteries additionnelles pour atteindre une capacité de 9,6 kWh. La Solarbank dispose également d’un compteur intelligent Anker SOLIX qui optimise l’utilisation de l’énergie en temps réel.

En seulement trois secondes, vous pouvez régler vos paramètres préférés et les ajuster en fonction de votre consommation. De plus, la Solarbank vous garantit 15 ans d’énergie durable et plus de 6 000 cycles de recharge. Quant à la garantie du constructeur, elle est de 10 ans. Elle dispose également d’une certification IP65 qui lui assure une protection contre l’eau et la poussière, et elle fonctionne efficacement jusqu’à -20 °C. Enfin, sachez qu’en cas de coupure de courant, elle se dote d’une prise CA (Courant Alternatif) de 1 000 W alimentant les appareils vitaux comme le réfrigérateur, mais par ailleurs les appareils à oxygène, évidemment indispensables pour ceux qui les utilisent.

Les performances annoncées de la Solarbank Solix 2 Pro d’Anker

La plus grande force de cette batterie de stockage réside peut-être dans sa possibilité d’évolution, ou d’extension. En effet, en empilant plusieurs batteries, vous pouvez atteindre une capacité de stockage assez exceptionnelle de 9,6 kWh. De plus, la technologie lithium-fer-phosphate utilisée pour la conception de la batterie, lui assure une longue durée de vie, avec une conservation de 80 % des performances initiales après plus de 6 000 cycles de charge. Ce système est également équipé de quatre régulateurs MPPT de 600 watts chacun, proposant une puissance totale de 2 400 watts en entrée solaire, ce qui est impressionnant pour une solution Plug & Play.

Bilan et conclusion

Après quelques jours d’utilisation, je suis extrêmement satisfait de l’Anker Solix Solarbank 2 Pro. Ce système se montre fiable, intelligent, et surtout très efficace pour réduire ma facture d’électricité. Grâce à sa capacité à stocker et à réutiliser l’énergie solaire, j’ai déjà constaté des économies significatives. Je n’ai, pour le moment, pas assez de recul sur ma consommation réelle, ni sur les économies réalisées sur une année, mais je ferais un second article dans quelques semaines. Néanmoins, et c’est assez logique, je sais que ma prochaine facture d’électricité sera allégée grâce à la Solarbank Anker Pro 2 et c’est plutôt une excellente nouvelle. Je reste persuadé que ce type de batteries, hyper faciles à utiliser, seront parmi les meilleures innovations des années à venir.

Là encore, j’ai été assez surpris par la facilité et l’intuitivité avec laquelle j’ai pu utiliser l’application mobile Anker. Ainsi, après avoir ajouté le système à mon réseau Wi-Fi, l’application m’a permis de suivre en temps réel la production solaire, la consommation de mon foyer et l’état de la batterie. En ajoutant le compteur intelligent Smart Meter (en option), qui s’installe sur le tableau électrique, je pourrais aussi suivre ma consommation en temps réel. Une fonctionnalité qui permet d’ajuster automatique la puissance injectée dans mon foyer. Ainsi, le système optimise lui-même l’équilibre entre ma consommation réelle et le stockage de l’énergie solaire ! C’est vraiment hyper intelligent !

Je ne suis pas un expert en technologies solaires, ni même en électricité, et, à priori, c’est à des personnes comme moi que ce kit s’adresse. Le manuel d’instruction est suffisamment clair pour expliquer les branchements à réaliser. Ainsi, les panneaux solaires se connectent à la batterie principale via des connecteurs MC4, norme du marché, ce qui garantit une compatibilité avec d’autres panneaux solaires. La batterie reçue peut accueillir jusqu’à quatre panneaux photovoltaïques, et les connecteurs non utilisés sont recouverts de bouchons en plastique pour assurer une étanchéité parfaite. Une petite chose à noter qui m’a aussi facilité la tâche : la prise 230 V intégrée, qui permet d’alimenter directement des appareils en cas de coupure de courant, une fonctionnalité rare pour ce type de batterie. Je vous rappelle que le prix de la Solarbank Anker 1600 Pro : 1 451,99 €* sur Amazon. Une belle découverte pour ma part, et quelques économies d’énergie en perspective des futures augmentations peut-être ?

Les plus

Puissante

De nombreuses fonctionnalités

Plug And Play

Modulaire

Excellent rapport qualité prix

Les moins

Les câbles pour les panneaux sont trop courts, j’ai dû acheter des rallonges

*Le prix a été relevé le 06 aout 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier, par le site vendeur.

