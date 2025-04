Hoymiles lance sa première batterie résidentielle plug & play de 2,2 kWh

Le marché de l’énergie est encore relativement volatil en Europe. Durant le premier semestre de 2024, les prix de l’électricité ont augmenté en moyenne de 2 % dans les différents États de l’UE, selon Eurostat. Pour réduire leurs dépenses, les ménages ont un certain nombre de solutions à leur disposition, dont l’installation de panneaux photovoltaïques. Ces derniers peuvent être associés à des batteries résidentielles pour augmenter le taux d’autoconsommation et réduire la dépendance au réseau de distribution public. Actuellement, plusieurs systèmes de stockage d’énergie solaire sont disponibles sur le marché, à l’instar de celui de Hoymiles. Connue pour ses onduleurs, cette entreprise chinoise a lancé récemment la commercialisation de sa première batterie résidentielle plug & play, baptisée Hoymiles MS-A2.

Une batterie résidentielle plug & play de 2,2 kWh

La batterie résidentielle de Hoymiles se démarque par sa capacité relativement plus élevée que celle de la majorité de ses concurrents. Elle est capable d’emmagasiner 2 240 Wh d’électricité et en fonction de ses besoins, un ménage peut connecter deux unités pour stocker jusqu’à 4 480 Wh d’énergie. Concernant l’installation, elle s’effectue en quelques étapes simples et ne nécessite aucun outil spécifique ni l’intervention d’un professionnel. Il suffit de débrancher l’onduleur solaire et de placer le système de stockage entre celui-ci et l’alimentation. Pour information, cette batterie résidentielle peut être installée dans un espace extérieur, tel qu’un balcon ou un patio, et ne présente aucune entrée DC qui permet de la connecter directement à des panneaux solaires. Elle est capable de renvoyer 1 000 W d’électricité dans un réseau domestique, une puissance correcte, mais qui reste en retrait par rapport à certains dispositifs proposés par d’autres fabricants.

Une excellente durée de vie

Dans la conception du Hoymiles MS-A2, la marque chinoise a opté pour la technologie lithium-fer-phosphate pour, entre autres, améliorer significativement sa durée de vie. D’après l’entreprise, il peut supporter jusqu’à 6 000 cycles de charge-décharge. Ce qui est nettement plus élevé que la durée de vie d’un système de stockage résidentiel lithium-ion classique ou celle d’un dispositif à gel, allant de 800 et 1 200 cycles selon Hello Watt. Hormis la longévité, la batterie LFP de Hoymiles offre un niveau de sécurité élevé et est conforme à la norme internationale IEC62619, qui impose des exigences relatives aux essais et à l’utilisation des batteries au lithium. Pour information, les accumulateurs LiFePO4 ont généralement une meilleure stabilité thermique que les modèles li-ion. En d’autres termes, ils bénéficient d’une plus grande résistance aux températures élevées et les risques de surchauffe sont moins importants.

Un système de stockage intelligent compatible avec tous les micro-onduleurs

Pour aider les ménages à réduire davantage leurs dépenses, le Hoymiles MS-A2 leur offre la possibilité de déterminer les moments de la journée les mieux adaptés pour utiliser ou stocker l’énergie produite par leur installation photovoltaïque. Il est également compatible avec les prises et les compteurs Shelly qui permettent de mieux gérer la consommation d’énergie et d’éviter les gaspillages. D’autre part, cette batterie résidentielle peut être connectée à l’ensemble des micro-onduleurs disponibles sur le marché et son installation ne nécessite donc aucun investissement supplémentaire dans des dispositifs spécifiques.

Son prix est d’environ 900 € sur Amazon et dans le cas d’une configuration à deux unités, l’entreprise ne propose pas de tarif réduit pour l’achat du second système de stockage. Plus d’informations sur le produit : hoymiles.com. Un tel système de stockage énergétique résidentiel vous intéresse ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Hoymiles Mémoire solaire 2240 Wh pour centrale électrique de balcon Plug & Play pour système photovoltaïque, 2,24 kW, banque solaire pour balcon plafond, compatible avec divers micro-onduleurs, IP65 Compatibilité sans couture : la mémoire Hoymiles MS-A2 est le premier système de stockage d'énergie de balcon couplé à courant alternatif qui est entièrement compatible avec tous les... Meilleure Vente n° 1