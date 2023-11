L’histoire fascinante des dessous féminins, de leurs inventions aux tendances actuelles

Alors que Noël approche, la liste des souhaits s’allongent pour les enfants comme pour les adultes ! Et, pour les femmes, la lingerie, est l’un des cadeaux les plus intimes qu’elles puissent souhaiter. Offerts dans l’intimité, les dessous se veulent chics ou confortables, parfois les deux, et s’offrent plutôt en catimini que devant toute la famille. Choisir un sous vêtement féminin pour celle que l’on aime, c’est lui faire plaisir, mais également se faire plaisir. Soutien-gorge, petite culotte, jarretelle ou corset, les dessous s’affichent de temps en temps au grand jour, mais se choisissent avec soin. Découvrons les tendances de cette fin d’année 2023. Nous reviendrons par ailleurs sur l’invention certains dessous féminins et sur leurs fonctions premières. C’est parti.

Retour sur l’invention des dessous féminins

Aujourd’hui, certaines femmes sont adeptes du « No Bra », un mouvement qui incite celles qui le souhaitent à se libérer du soutien-gorge, et donc, à ne jamais en porter. L’invention du soutien-gorge remonte au début du siècle dernier, en 1913. À cette époque, les femmes sont engoncées dans des corsets qui les empêchent presque de respirer. La mode est à la taille fine, ultra-fine, quitte à provoquer des malaises chez les femmes. Mary Phelps Jacob imagine alors un vêtement qui permettrait de maintenir les seins, mais qui ne serait plus un supplice pour les femmes. Elle imagine ainsi le premier soutien-gorge sans armature, dénué de métal. Cependant, d’autres sources attribuent l’invention ou du moins le dépôt de brevet à Herminie Cadolle, une corsetière française qui présente le « corselet-gorge » en remplacement du corset traditionnel. Les deux femmes avaient néanmoins le même objectif : libérer les femmes du corset et les laisser, enfin, respirer à pleins poumons !

Avec ou sans armatures, comment choisir un soutien-gorge ?

Qu’il soit en coton, fait de dentelle de Calais, ou en nylon, le soutien-gorge se décline souvent en deux modèles : avec ou sans armatures. Il est également possible de choisir ce que l’on appelle des soutiens-gorge Push Up, pour les femmes ayant de petites poitrines. Découvrez les différences qui existent entre le soutien-gorge avec, ou sans armatures.

Le soutien-gorge sans armatures

Ce type de soutien-gorge est, comme son nom l’indique, un sous-vêtement dénué d’armature en métal, qui viennent se glisser sous les seins. Il procure généralement un confort supérieur à ceux « avec » armatures. Néanmoins, pour les femmes à forte poitrine, ils peuvent ne pas convenir, et ne pas maintenir assez fermement les seins trop lourds. Ces soutiens-gorge sont recommandés pour pratiquer le sport, car ils procurent une plus grande liberté de mouvement. Dans le domaine sportif, on les appelle des brassières d’ailleurs. Enfin, le soutien-gorge sans armatures est souvent plus discret sous un vêtement, et ne risquent pas de provoquer d’irritation sous la poitrine. Cependant, ces soutiens-gorge procurent un soutien moins ferme que leurs équivalents, avec armatures.

Le soutien-gorge avec armatures

Le choix d’un soutien-gorge avec armatures peut être motivé par plusieurs raisons, en fonction des préférences personnelles, du confort recherché et des besoins de soutien. Les armatures garantissent fréquemment un meilleur soutien de la poitrine. Ils sont généralement recommandés pour les femmes ayant une poitrine généreuse et souhaitant un maintien parfait en toutes circonstances. En effet, les armatures viennent se glisser sous chaque sein, et les aident à se maintenir, ou à former un décolleté un peu plus « plongeant ». Le soutien-gorge avec armature contribue également à adopter une meilleure posture du corps, et s’adapte à la plupart des vêtements. Quel que soit votre choix, tous les goûts sont dans la nature, et ne se discutent pas ! Le choix d’une lingerie, ou d’un type de lingerie, reste un choix personnel, que l’on se doit de faire pour soi, avant de faire pour l’autre !

Quelles sont les tendances actuelles en matière de lingerie féminine ?

Les poitrines généreuses ne se cachent plus, la lingerie du moment leur est destinée… Les « petits seins de bakélite » que chantaient Jane Birkin sont révolus, et cette année, les seins « se libèrent ». Aujourd’hui, les femmes disposant de ces atouts naturels recherchent le confort, mais aussi une parfaite couverture de leurs attributs. Et, le top du top, cette année, résidera dans les soutiens-gorge dotés de bandes supplémentaires sur les côtés, qui viendront envelopper le sein de confort et le maintenir parfaitement. La seconde tendance de l’année, c’est la sensualité et le maintien de votre poitrine, et de votre pouvoir de séduction. Le soutien-gorge sensuel est en dentelle, et avec armatures.

Il va venir sublimer naturellement la forme de vos seins tout en préservant votre posture. La dentelle, une valeur sûre qui vous rendra forcément irrésistible ! Cette année, les femmes optent également pour la lingerie invisible, celle qui maintient votre poitrine, mais qui reste discrète sous vos vêtements. Ces sous-vêtements sont généralement conçus d’une seule pièce, et ne comportent aucune couture, qui peut gêner ou apparaître sous un vêtement près du corps. Retenons, par ailleurs, le coton, star incontestée, toutes générations confondues. Le coton est synonyme de confort absolu et de douceur à porter comme au toucher. Bien entendu, les femmes sportives n’auront pas attendu cette année, pour être dans l’air du temps… Pour pratiquer un sport, c’est un allié indispensable pour toutes les sportives !

Une dernière tendance : l’éthique !

On entend par lingerie éthique, non pas un style des sous-vêtements, mais une conception différente des autres types de lingeries. La lingerie éthique incarne une approche novatrice et respectueuse dans l’industrie de la mode de l’intimité des femmes. La lingerie éthique englobe plusieurs aspects, et notamment celui de la fabrication même du vêtement. Concrètement, la lingerie éthique est traditionnellement conçue en coton bio, et tous les matériaux qui la fabrique sont des matériaux respectueux de l’environnement. De plus, la lingerie éthique encourage souvent une attitude positive envers le corps, en proposant des designs inclusifs qui embrassent la diversité des formes et des tailles. Unie ou à motifs, la lingerie éthique, se fait une place au soleil, dans le choix des femmes d’aujourd’hui. Choisir une lingerie éthique, c’est offrir à son corps du tissu naturel, mais aussi faire un geste pour la planète. Et, c’est peut-être LA tendance du moment d’ailleurs !