L’invention d’une machine à laver électrique « pop-up » et portable en forme de gobelet

Il y a quelques années, les femmes allaient laver le linge au lavoir. Nous vous parlons là d’un temps ancien que la plupart d’entre nous n’ont pas connu. Puis l’invention du lave-linge manuel par Jacob Christian Schäffer en 1767, mais dont le brevet d’invention a été déposé par Nathaniel Briggs en 1880, a rendu la tâche plus facile. Le lave-linge électrique, lui, a été inventé en 1910 par l’Américain Alva John Fisher, rendant la lessive encore plus facile. Aujourd’hui, les lave-linges sont connectés, pèsent le linge et sont devenus utilisables aussi bien par les hommes que par les femmes. Cependant, il reste toujours quelques pièces plus fragiles qui « ne passent pas » en machine, nécessitant un lavage à la main. Pour répondre à cette demande, la start-up Re-fundesign a inventé une petite machine à laver qui se plie comme un gobelet. Découverte.

Quelle est cette invention ?

Outre le linge fragile, qui ne peut être lavé en machine, se pose aussi le problème de la place que prend une machine à laver. Le poids d’un lave-linge empêche également de pouvoir le déplacer, en camping par exemple. Pour répondre à ces trois questions, Kai Xia, invente une machine à laver de forme unique, qui ressemble aux tasses à café réutilisables. En d’autres termes, il a inventé un lave-linge pliable et léger, que vous pouvez utiliser partout. Il ressemble à un gobelet en plastique pliable fabriqué en l’élastomère thermoplastique ou TPE

Un lave-linge vraiment ?

L’inventeur assure que son étrange objet est bien un lave-linge, mais que celui-ci est conçu pour un usage bien spécifique. En effet, sa faible consommation d’énergie et sa capacité très limitée ne lui permettent pas un essorage rapide ni un lavage de vêtements lourds. En revanche, il semble efficace pour des vêtements fragiles ou des sous-vêtements par exemple. L’entreprise le présente comme un complément au lave-linge traditionnel, pour éviter le lavage à la main, le trempage, etc.

Ce petit lave-linge s’adresse aussi aux personnes célibataires disposant de petits appartements, puisqu’il ne prend que très peu de place. De plus, le panier intérieur se plie. Le contenant peut donc être rangé dans un placard lorsqu’il n’est pas utilisé. Enfin, il est possible de l’équiper d’une lumière bleue antimicrobienne pour désinfecter les vêtements. Ce qui est particulièrement utile pour les sous-vêtements ou les vêtements de bébé. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Re-fundesign.com.

Pourquoi faut-il utiliser la touche Eco de votre lave-linge ?

On l’a vu, le petit lave-linge pliant de Re-fundesign.com n’est pas très énergivore, et c’est normal puisqu’il est minuscule. Celui de votre salle de bain, lui, peut vite faire grimper votre facture d’énergie. La plupart des lave-linges récents disposent d’une touche « ECO » et elle n’est pas là que pour vous donner bonne conscience. Cependant, lorsque vous choisissez ce programme, vous pouvez vous demander si c’est vraiment économique, car la plupart des machines affichent un programme de 3 h, contre 45 min en programme rapide. En mode normal, l’eau est chauffée rapidement pour atteindre la température souhaitée. Cela requiert davantage de consommation électrique évidemment. En mode éco, l’eau est chauffée plus longtemps et à 50 °C maximum. En d’autres termes, le mode éco favorise le temps de lavage sur la température de l’eau. Chauffer l’eau vite consomme ainsi plus d’électricité que la chauffer lentement. Et, c’est aussi valable sur le lave-vaisselle !