L’autonomie limitée et le manque de bornes de recharge figurent parmi les raisons qui incitent certaines personnes à renoncer aux voitures électriques. Des recherches sont ainsi menées dans les quatre coins du monde pour trouver des solutions à ces problèmes. En Allemagne, par exemple, les scientifiques de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires ont développé un film solaire photovoltaïque si mince qu’il pourrait recouvrir la carrosserie d’une voiture. Le but est de permettre à cette dernière de se recharger, qu’elle soit stationnée ou en mouvement. Selon une récente étude, intégrer l’énergie solaire dans les voitures électriques réduirait les cycles de charge de 11 à 29 km par jour.

Une invention présentée à l’IAA Mobility 2023

L’idée de doter une voiture d’un panneau solaire n’est pas nouvelle. Bien au contraire, certains constructeurs proposent déjà des modèles équipés d’un tel dispositif sur leur toit. Cependant, le film solaire, inventé par les chercheurs de l’Institut Fraunhofer et présenté à l’IAA Mobility 2023, présente des avantages significatifs par rapport aux modules solaires traditionnels. Contrairement à ces derniers qui sont en verre, le nouveau matériau est notamment beaucoup plus léger. De plus, les panneaux solaires conventionnels ont une forme encombrante qui les empêche de s’adapter parfaitement à la carrosserie des voitures. À cela s’ajoute le fait qu’ils ne peuvent pas être peints.

Un film solaire adapté également aux voitures thermiques

Avec leur solution, les chercheurs de l’institut allemand affirment pouvoir intégrer des cellules solaires dans les toits et capots métalliques standard. Cela fait du film nouvellement créé un accessoire adapté aussi bien aux véhicules thermiques qu’aux véhicules électriques. Comme il est également possible de le peindre, il s’harmonise avec l’aspect général de la voiture. À noter toutefois que le revêtement ne convient pas à tous les types de peinture. Pour cela, l’équipe a développé une solution baptisée MorphoColor.

Un potentiel énorme

Pour l’instant, la recherche se limite au stade du prototype. Les scientifiques de l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires exploitent plusieurs pistes pour trouver la solution optimale. Ils assurent avoir utilisé différents types de cellules solaires, notamment des cellules à contact arrière interdigité (IBC), des cellules à contact arrière émetteur passivé (PERC) et des cellules à contact passivé à oxyde tunnel (TOPCon). Lors des essais, l’équipe a pu atteindre une puissance de 115 W pour le capot de la voiture et 450 W pour le toit, soit un total de 565 W.

Certes, c'est peu, mais cette recherche ouvre la voie à de multiples possibilités qui pourraient aider à améliorer l'autonomie des véhicules électriques. « L'élargissement des possibilités techniques d'intégration du photovoltaïque dans les carrosseries des véhicules séduira de plus en plus de clients. Il reste encore beaucoup de potentiel à exploiter », a déclaré le Dr Harry Wirth, responsable de la division Power Solutions chez l'Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires. Plus d'informations : fraunhofer.de.