Le saviez-vous que le secteur des transports est responsable de près d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale ? Si vous utilisez actuellement une voiture thermique pour vos déplacements, le passage à un véhicule électrique vous permettra de réduire votre empreinte carbone et de contribuer ainsi à la préservation d’environnement. L’amélioration de l’autonomie et des performances de ces engins est l’une des priorités des chercheurs et des constructeurs. À ce propos, l’ajout de panneaux solaires sur les voitures électriques fait partie des solutions mises en avant.

Des enquêtes menées dans différentes villes

C’est justement en partant de cette analyse que des chercheurs de la Faculté des sciences de l’Université de Lisbonne ont réalisé une étude visant à déterminer l’impact de la présence d’un tel équipement sur l’autonomie des véhicules électriques. Pour ce faire, ils ont mené une enquête auprès d’automobilistes résidant dans 100 villes à travers le monde. Selon les résultats, les voitures électriques équipées de modules photovoltaïques gagnent en moyenne une autonomie supplémentaire de 11 à 29 km par jour par rapport à celles qui ne bénéficient pas de cette technologie.

Réduire davantage les émissions de CO₂

Outre la possibilité de parcourir quelques kilomètres supplémentaires, ce gain contribuerait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en soulageant le réseau électrique. Mieux encore, le concept permettrait de réduire les cycles de charge. D’après l’étude, l’ajout de panneaux solaires aux véhicules électriques pourrait nous permettre de les recharger deux fois moins souvent. En revanche, l’effet des ombres créées par les bâtiments et les arbres dans les zones urbaines est l’un des principaux défis qui s’imposent aux concepteurs de voitures électriques dotées de modules solaires.

Une efficacité qui dépend de l’emplacement géographique

Quoi qu’il en soit, les résultats de l’étude montrent que malgré le fait que ces ombres peuvent réduire de 25 % le rayonnement solaire dans les agglomérations, le concept est essentiel dans la mesure où il contribue à l’amélioration de l’autonomie des voitures électriques. Par ailleurs, l’efficacité de la technologie dépendrait en partie de la situation géographique. Les endroits les plus propices à l’utilisation de véhicules électriques équipés de panneaux solaires se trouvent ainsi en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe du Sud et en Asie du Sud-Est. L’Amérique du Nord, l’Australie et la Chine figurent également dans la liste. Plus d’infos : onlinelibrary.wiley.com.

Pensez-vous que l’intégration de panneaux solaires sur les voitures électriques est viable ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .