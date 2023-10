Rétrofit : cette Renault 4L 100 % électrique est équipée d’un panneau solaire

Voiture iconique des routes françaises, la Renault 4 a aussi connu un succès remarquable en Afrique et en Amérique du Sud. Pour se rapprocher de ses clients, Renault n’a pas hésité à s’implanter dans les pays où le véhicule est vendu. Ce fut notamment le cas en Argentine, où la 4L a été fabriquée par IKA-Renault. Après 31 ans de bons et loyaux services, la R4 tire sa révérence en 1992. Cependant, force est de constater que la machine continue d’intéresser un certain nombre de personnes.

Une 4L pour le moins originale

En Argentine, Control Vehicular Argentino (CVA) a marqué les esprits lors de la célébration locale de la Journée mondiale des véhicules électriques 2023 en dévoilant une Renault 4L convertie à l’électrique. Il faut savoir que l’évènement a été organisé par l’Association argentine des véhicules électriques (AAVEA). Esthétiquement, le véhicule n’a quasiment subi aucun changement. Ses lignes caractéristiques sont présentes, sans oublier les fameux phares ronds placés dans la mythique calandre de la R4. À cela s’ajoutent les jantes à trois goujons qui figurent parmi les particularités de la voiture.

Des panneaux solaires de nouvelle génération

Comme indiqué ci-haut, cette 4L électrique est dotée de panneaux solaires sur son toit. Il s’agit de modules conçus spécifiquement pour le véhicule afin de s’adapter à sa taille. Ils ont été développés par l’entreprise argentine Hissuma Solar. Selon les explications de Constantino Abella Roigt, président de CVA, le prototype sert avant tout à inciter les gens à adopter la propulsion électrique.

« Avec la R4, nous avons commencé à expérimenter. Nous avons installé des panneaux solaires monocristallins de dernière génération qui nous ont été fournis par Hissuma Solar. Ils ont une puissance de 400 à 500 W ainsi qu’une surface modifiée, ce qui est important, car il n’était pas possible d’installer un panneau solaire mesurant 2 m, alors que le toit du véhicule fait 1,70 x 1,13 m », a déclaré le responsable.

Une tension de fonctionnement de 12 V

Le système d’alimentation du véhicule est assez simple dans la mesure où il fonctionne en 12 V. Les designers ont toutefois prévu un onduleur pour multiplier cette tension afin de répondre aux besoins des composants de puissance embarqués. En plus de leur 4L électrique, Control Vehicular Argentino a également présenté une Toyota Corolla Cross Hybrid lors de l’évènement. « Nous avons participé à un événement très bien organisé par l’association. Tous ceux qui ont participé à l’EV Day se sont révélés être les entrepreneurs de l’avenir de la mobilité électrique en Argentine », a conclu le président de CVA. Plus d’informations : autoxarg.com.ar

EXCLUSIVO. El R4 EV de #CVA llegó al encuentro del Día Mundial del Vehículo Eléctrico con paneles solares en su techo. Conocé todos los detalles, solo en el informe de #AUTOX (https://t.co/PBuvrTqa06) @CvaArgentina pic.twitter.com/I3q9ppLSL0 — AUTO X Arg (@AUTOXArg) September 15, 2023

Que pensez-vous de cette 4L électrique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .