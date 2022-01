Audi dévoile l’A6 e-tron, une voiture 100% électrique prévue fin 2023

Lors de dernier salon de l’automobile de Shangai, le constructeur allemand Audi a dévoilé sa future Audi A6 e-tron. Cette voiture 100% électrique devrait même être commercialisée à la fin de l’année 2023. Nous nous doutions déjà qu’Audi avait un concept très élaboré de sa future A6 e-Tron. Désormais cela devient du concret, puisque la berline 100% électrique de la marque aux anneaux, devrait arriver bientôt sur le marché mondial. D’ailleurs, elle ne sera pas la seule à entrer sur le marché du véhicule électrique haut de gamme. Le Q6 e-Tron, est également prévu au programme 2023. Présentation.

Quelques éléments intéressants !

Lors de ce salon, en Chine, quelques détails croustillants ont fuité sur la nouvelle A6 e-Tron… La Chine sera d’ailleurs le pays de production de ce nouveau modèle allemand ! Les éléments divulgués concerneraient uniquement les modèles qui seront produits en Chine, soit environ 150 000 voitures par an. Il y a fort à parier que les véhicules destinés au marché européen seront quasi semblables à ceux du marché chinois. On apprend par exemple que trois versions sont prévues :

La première version avec une batterie de 83 kWh et une autonomie de 550 km (0 à 100 km/h en 7.6 secondes)

Une deuxième version avec une batterie de 100 kWh et une autonomie de 600 km (0 à 100 km/h en 6.5 secondes)

Enfin la dernière version diffèrera de la seconde grâce à sa transmission intégrale. Soit deux batteries et une puissance supérieurs (0 à 100 km/h en 5.7 secondes).

Une version longue pour la Chine

D’après les présentations faites lors du Salon de Shangaï, la version « chinoise » de l’« allemande » sera allongée. On sait que la voiture berline proposera 4 roues motrices, un moteur de 476 chevaux et 800 Nm de couple. Pour la vitesse, vous n’atteindrez pas les records des thermiques de la même marque ! Elles devraient toutes, être bridées à 209 km/h, ce qui n’est déjà pas si mal ! Enfin l’A6 e-tron devrait bénéficier de la plateforme PPE (Premium Platform Electric) de Porsche, inaugurée sur le futur Porsche Macan et sur l’Audi Q6 e-Tron. On sait aussi que les batteries de 270 kW pourraient être rechargées à 80% en 25 minutes sur bornes rapides. Les batteries seront fournies par le constructeur chinois CATL ! Comme tous les véhicules Audi, on retrouve un avant assez agressif avec une calandre chromée du plus bel effet… Enfin si l’on se fie aux photos présentées ! Quoi qu’il en soit, il faudra attendre au moins 2023 pour pouvoir vous installer au volant de ce petit bijou dont la marque allemande a le secret… Ce qui vous laisse le temps peut-être de soigner vos troubles psychopathiques allez savoir !