J’ai testé le dernier Dark Side Carbon Mârkö, un casque de moto léger et très confortable à porter

Vous aimez, comme moi, chevaucher votre bécane pour vous aérer l’esprit, et faire le vide dans votre tête ? Vous roulez sans but précis, juste pour apprécier la sensation grisante de filer sur votre moto. Votre moto peut aussi être votre moyen de transport pour vous rendre au travail, et éviter les embouteillages, en restant prudents avec l’inter-file évidemment ! Pour pratiquer la moto, qu’elle soit de loisirs, d’utilité, ou même à des fins sportives, vous ne pouvez pas vous passer d’un casque digne de ce nom. Si la moto est un moyen de transport sympathique, c’est aussi l’un des plus dangereux, les motards ne possèdent pas de carrosserie pour les protéger. Choisir un casque, c’est, par conséquent, choisir de rester en vie. Pour vous aider dans vos choix, je vous propose de découvrir le casque moto Dark Side Carbon – Mârkö Helmets, que j’ai eu la chance de tester. Vendu 599 €, il est devenu le garant de ma sécurité lors de mes sorties dans la campagne mâconnaise. Je vous le présente immédiatement.

Le casque Dark Side, la nouveauté chez Mârkö

Il m’est assez difficile de décrire ce casque intégral néo-rétro tant il est unique. Je n’avais jamais observé un tel design auparavant avec son look unique et ses lignes épurées. Racé, presque agressif visuellement parlant, il ne passe pas inaperçu. Avec sa visière fumée et longue, il casse les codes des casques jets/intégraux et apporte un style différent au pilote qui le porte. Peu importe le style de votre moto, le casque Dark Side a été pensé pour tous les adeptes de l’engin. Que vous soyez amateurs de moto vintage, ou d’engins plus sportifs comme moi, il conviendra à votre mode de roulage. Bien entendu, un « beau casque » ne suffit pas, il se doit aussi d’être un parfait garant de votre sécurité. Ce sera évidemment le cas avec le Dark Side puisqu’il possède la nouvelle homologation ECE 22.06. De plus, vous investirez donc un modèle de casque disponible aussi en version « carbon » pour encore plus de légèreté.

Focus sur la visière Full Black et sur le confort du casque

La visière Full Black recouvre la totalité de la face avant du casque, ce qui donne l’impression de rouler avec un casque jet, mais avec la sécurité d’un intégral. Vous aurez également le choix d’intégrer un masque qui laissera, cette fois, apparaitre la mentonnière. Cette dernière a été intégrée sur le bas du casque et se trouve être très fine, pour assurer votre sécurité en cas de chute, et vous protéger. En termes de confort, je n’ai pas grand-chose à lui reprocher. Ce casque conçu avec un intérieur noir, en Alcántara, reste très léger à porter, et doux au toucher. De plus, étant lavable et démontable, il assure aussi une hygiène parfaite de l’intérieur du casque, évitant les odeurs de transpiration, par exemple.

Bon, il faudra tout de même penser à le laver, cela ne se fera pas tout seul ! J’ai aussi grandement apprécié l’insonorité du casque, parfaitement étudiée pour réduire les résonances lorsque je prends de la vitesse. Ce casque m’offre également la possibilité d’intégrer un « intercom », soit celle de pouvoir communiquer avec mon passager pendant le trajet. La Dark Side est l’alliance parfaite de l’élégance, de la légèreté et du confort.

Mais, n’oublions jamais qu’avant d’être beau et confortable, il se doit d’être parfaitement robuste et d’assurer votre sécurité en toutes circonstances. Ce qui est, bien sûr, le cas avec le Dark Side de Mark Helmets. Est-il besoin de nouveau de vous rappeler l’importance d’un casque à moto ? Bien sûr, c’est obligatoire pour tous les motards, les scootéristes, et quel que soit le type de moto utilisée. Le casque moto Dark Side Carbon – Mârkö Helmets est un élément indispensable pour assurer votre sécurité.

Comment choisir son casque de moto ?

Un casque de moto ne se choisit pas à la légère, même si celui que je vous présente reste très léger à porte (1 200 gr). Acheter un casque et choisir un modèle, c’est comme acheter un vêtement, il doit être taillé pour vous. Trop grand, il ne vous protègera pas en cas d’accident ou de chute. Trop petit, il sera une gêne plus qu’un accessoire confortable. Pour être certain de ne pas vous tromper en termes de taille, il faut vous munir d’une ficelle ou d’un mètre ruban. Mesurez ensuite le tour de votre crâne, là où il est le plus large, soit à 2,5 cm au-dessus de la ligne de vos sourcils. À titre d’informations, voici les correspondances très précises données par le site Mârkö Helmets :

XS pour une taille mesurée de 53 à 54 cm

S pour une taille mesurée de 55 à 56 cm

M pour une taille mesurée de 57 à 58 cm

L pour une taille mesurée de 59 à 60 cm

XL pour une taille mesurée de 61 à 62 cm

XXL pour une taille mesurée de 62 à 63 cm

Si le résultat de votre mesure affiche, par exemple, 62,5 cm, et que vous hésitez entre la taille L et la taille XL, sachez qu’il vaut mieux porter un casque un peu trop petit, que trop grand. Pour savoir si votre casque est à la bonne taille, il suffit de le porter (évidemment), de le maintenir avec les mains tout en bougeant la tête de gauche à droite. Le casque doit vous compresser l’égerment les joues sans vous gêner et votre tête ne doit pas flotter à l’intérieur quand vous tourner la tête.

En effet, en cas de chute, les mousses protectrices mettront plus de temps à amortir le choc que sur un casque un tantinet trop petit. Bien sûr, l’idéal serait de toujours essayer un casque avant de l’acheter. Mais, comment faire lorsque l’on achète sur Internet ? Eh bien, Mark Helmets a tout prévu et vous propose un échange gratuit pendant 30 jours, afin de pouvoir disposer du casque parfaitement ajusté à votre morphologie.

Conclusion

Le prix semble élevé, mais la qualité est franchement au rendez-vous. Le casque arbore un design très sympa, il est léger, très confortable, je vous le recommande. Je vous rappelle que le casque Dark Side est vendu au prix de 599 € sur le site Mârkö Helmets. Et, si le prix vous paraît un peu élevé, sachez que vous pourrez payer via trois mensualités de 199,76 € (sans frais). Gardez toujours en tête que la sécurité n’a pas de prix, comme votre vie !

Les plus

Très léger

Une visière large procurant un large champ de vision

Confortable

Livré avec une housse, un sac et une visière de rechange

Les moins

Je cherche encore…

Les caractéristiques techniques

Type d’équipement : casque moto intégral

Marque : Mârkö Helmets

Livré avec housse : oui

Type de coque : carbon

Modèle : Dark Side

Produit homologué : oui

Attache jugulaire : boucle Double-D

Écran solaire : non

Intérieur démontable et lavable : oui

Porteur de lunettes : oui

Tailles : du XS au XXL

Poids : 1200 gr (+/-50 gr)

Unisexe

Livré avec une housse, un sac de transport, une visière claire et fumée, un filtre anti-buée ainsi que des stickers réfléchissants.

Calotin en polystyrène multi densités pour une protection optimisée grâce à l’utilisation de matériaux à différents niveaux d’absorption.

Coque extérieure en carbone

Champ de vision large

Fixation aimantée pour lunettes/masque

Dark Side Carbon Mârkö Design Confort Poids Insonorisation Manipulation en circulation Rapport Qualité / Prix Confortable et léger Le prix semble élevé, mais la qualité est franchement au rendez-vous. Le casque arbore un design très sympa, il est léger, très confortable, je vous le recommande. Je vous rappelle que le casque Dark Side est vendu au prix de 599 € sur le site Mârkö Helmets. Et, si le prix vous paraît un peu élevé, sachez que vous pourrez payer via trois mensualités de 199,76 € (sans frais). Gardez toujours en tête que la sécurité n’a pas de prix, comme votre vie ! User Rating: 4.55 ( 1 votes)