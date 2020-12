Attention aux PV à cause d’un pare-brise mal dégivré !

Une vague de froid semble s’abattre sur la France, et si l’on en croit les prévisions météorologiques, le 1er janvier devrait être très froid ! Avec ce froid et les températures négatives qui iront avec, le matin ce sera pare-brise gelé assuré ! Et avec lui, les gratte-gratte qui gèlent les mains ou les bombes de dégivrant nocives pour l’environnement.

Mais saviez-vous qu’un pare-brise mal dégivré pouvait vous faire gagner… une contravention ? Qui d’entre nous n’a jamais connu les petits matins où l’on est en retard et que l’on dégivre juste un petit rond, afin de voir un minimum…

Attention danger et PV assuré, si vous ne voyez pas les forces de l’ordre, elles, peuvent vous voir ! En effet, cette infraction que l’on appelle, obstruction du champ de vision est passible d’une amende de 90€ et d’un retrait de 3 points sur le permis de conduire explique la Gendarmerie du Rhône sur sa page Facebook… Mieux vaut peut-être prendre le temps de dégivrer son pare-brise, quitte à se lever 10 minutes plus tôt ou à arriver 10 minutes en retard !

Les astuces pour dégivrer son pare-brise :

Ceux qui ont connu les K7 audio savent qu’un boitier faisait parfaitement l’affaire pour gratter le pare-brise… Pour les autres, vous pouvez essayer avec une clé USB mais cela risque d’être plus long ! Sinon il existe pléthore de gratte-givre, et même avec un gant pour protéger du froid ! Si vous êtes du genre prévoyant, vous aurez pris soin de bâcher ou de mettre un carton sur votre pare-brise… Pensez à mettre les essuie-glaces par-dessus, ils détestent la glace enfin surtout leur moteur !

[LE GIVRE❄️ SUR LE PARE BRISE DE VOTRE VEHICULE❓]L'hiver est là☃️… Le givre aussi…Tous les matins la même… Publiée par Gendarmerie du Rhône sur Samedi 26 décembre 2020

Côté produit naturel, le vinaigre blanc, la pomme de terre coupée ou le sel feront parfaitement office de gratte-givre. Cependant, attention le sel est corrosif pour la carrosserie. Il existe aussi les bombes de dégivrant, mais elles ne sont pas la panacée pour l’environnement !

Ce qu’il ne faut pas faire :

Ne jeter jamais d’eau chaude sur votre pare-brise ! C’est radical pour le givre mais le choc thermique provoqué peut aussi être radical pour votre pare-brise. Si votre serrure est gelée et que vous connaissez bien le film « Les Bronzés font du ski », vous pouvez toujours tenter le coup sans vous tromper de voiture… Sinon, il est absolument déconseillé de chauffer la clé avec un briquet, préférez pour le coup, un dégivrant pour serrure, à conserver dans son sac et non dans la voiture. Puisque vous ne pourrez pas rentrer à l’intérieur pour cause de serrure gelée.

Dans tous les cas, si vous voulez évitez l’amende, pensez à dégivrer la totalité des vitres : pare-brise, vitres avant et lunettes arrière… Et si vous avez la chance d’avoir un garage, sortez 10 minutes avant, allumez le moteur et le chauffage, votre pare-brise sera dégivré parfaitement et en plus, vous vous installerez au chaud pour partir !