La Chine veut littéralement faire « la pluie et le beau temps » en manipulant le climat

Le changement climatique est une réalité qui affecte tous les pays. En plus des mesures communes adoptées afin de réduire ses effets, à l’instar des engagements prononcés à l’issue de la COP 21, chaque nation s’efforce de trouver des solutions pour le bien-être de sa population. En Chine par exemple, l’administration Xi Jinping a récemment annoncé un projet qui vise à créer un climat plus clément en déclenchant artificiellement la pluie et la neige.

Une technique courante

Pour générer artificiellement de la pluie, la Chine utilisera la technique connue sous le nom de « ensemencement des nuages » ou Cloud seeding (en anglais). Il s’agit d’une méthode qui n’est pas nouvelle dans la mesure où son invention remonte à 1946. On doit notamment sa découverte à un scientifique travaillant pour General Electrics. D’ailleurs, plusieurs autres pays y ont déjà recourir pour pallier au manque de pluie pendant la saison sèche.

Outre la Chine, les Etats-Unis ont déjà annoncé leur intention de recourir davantage à l’ensemencement des nuages pour faire face à la pénurie d’eau qui frappe régulièrement certains Etats américains. Cependant, le projet chinois se distingue de par sa taille. D’après nos confrères de Business Insider, ce pays asiatique emploiera plus de 30 000 personnes pour gérer son programme de pluie et de neige artificielles.

La Chine veut passer à la vitesse supérieure

Dans un communiqué datant du 2 novembre dernier, le gouvernement Li Keqiang annonce aussi son intention de multiplier par cinq les efforts déployés dans le cadre de cette initiative dont le but est de permettre aux Chinois de vivre dans un environnement écologique plus stable. Ce nouvel objectif concerne les cinq années à venir. D’ici 2025, la Chine compte donc faire tomber de la pluie et de la neige artificielles sur une superficie totale de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit près de la moitié de sa surface. Il faut savoir que le programme de pluie artificielle du pays a vu le jour en 1960.

En adoptant cette approche, les autorités chinoises ambitionnent de réduire les catastrophes telles que la sécheresse et la grêle. Les pluies artificielles aideront aussi à combattre les incendies de forêt ou de prairie. L’année dernière, le recours à l’ensemencement des nuages aurait déjà permis d’épargner 70% des cultures des dommages entrainés par la grêle, affirment des médias locaux.