Project Deer, l’invention de 4 étudiantes qui va mettre fin aux collisions avec les animaux sauvages

J’ignore si vous avez déjà croisé la route d’un sanglier ou d’un cerf en pleine nuit, mais je peux vous certifier que généralement, c’est l’animal qui gagne. Outre les dégâts sur la carrosserie, voire la mise en épave de la voiture, l’accident avec un animal sauvage peut aussi blesser ou tuer l’humain ou l’animal, voire les deux ! Le problème de ces collisions, même si celles-ci sont indemnisées dans la plupart des cas, sont inévitables. Personne ne peut prévoir la traversée d’un chevreuil ou d’un sanglier qui prend les phares pour un passage piéton ! Aux États-Unis, quatre jeunes lycéennes ont imaginé un dispositif pour prévenir ce type d’accidents. Un projet intelligent que je vous présente immédiatement. Son nom : Project Deer. C’est parti pour la découverte.

Project Deer, un projet récompensé qui intéresse les plus grands…

Parfois, il n’est pas nécessaire d’être expérimenté pour avoir de bonnes idées. Quatre lycéennes du Colorado, spécialisées en ingénierie informatique, ont imaginé un procédé pour sauver des vies animales, et par ailleurs et surtout des vies humaines. Dans cet État du Colorado, plus de 4 000 collisions sont recensées chaque année, mettant en cause des animaux sauvages, et notamment les cerfs. C’est de cet animal que le Project Deer [cerf en français] tire son nom d’ailleurs. Récompensées par le prix Samsung Solve for Tomorrow et la somme de 12 000 $ (10 960 €), les étudiantes intéressent les constructeurs automobiles et certains grands industriels. De plus, en 2029, il est prévu que tous les véhicules légers soient équipés d’un dispositif qui détecte les piétons, et par conséquent, les animaux sauvages.

Comment fonctionne le Project Deer ?

Ce dispositif utilise des caméras infrarouges, l’intelligence artificielle et des algorithmes pour détecter la chaleur corporelle et les mouvements des animaux à proximité des routes. Pour fonctionner, les caméras scrutent en continu la zone devant le véhicule et détectent la chaleur corporelle émise par l’animal ou l’humain. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou que la nuit soit tombée, les caméras sont suffisamment puissantes pour fonctionner. Ensuite, un algorithme traite ces informations, distinguant les animaux d’autres objets, et envoie une alerte au conducteur sous forme de son et de lumière. L’alerte permet alors au conducteur de ralentir, puis de freiner, et ainsi d’éviter l’animal ou l’humain qui se trouve devant le véhicule.

Et, en plus, il sera très abordable d’après les inventrices

Le but des quatre jeunes filles n’étant pas de gagner de l’argent à foison, mais de sauver des vies, elles prévoient de rendre le dispositif très abordable. En effet, il est prévu qu’il coûte seulement 20 $ (environ 18 euros) soit le prix de quatre capteurs. Ces derniers pourraient être connectés directement à une caméra sur le tableau de bord, voire au smartphone de l’utilisateur. Même si le projet est toujours en développement, certains constructeurs comme Audi s’y intéresse déjà, preuve que ce dispositif est particulièrement bien pensé.

J’ignore ce que vous en pensez, mais, pour ma part qui suis très impliquée dans la sécurité routière, via l’association Victimes et Avenir, je ne peux que saluer l’invention. J’espère que tous les véhicules en seront bientôt équipés, pas vous ? Plus d’informations : stemk12.org. Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .