Sécurité routière : bientôt un examen médical pour les seniors pour conserver le permis de conduire ?

N’avez-vous jamais protesté en voiture, lorsque vous suivez une voiture qui, généralement, roule bien en deçà de la vitesse autorisée et semble chercher sa route ? Il est fort possible que derrière le volant de la voiture, que vous suivez, se trouve une personne âgée, voire très âgée, aux réflexes diminués par l’âge avancé. En France, une fois que vous obtenez votre permis de conduire et hormis en cas d’infractions graves, vous l’obtenez pour la vie. Une proposition de loi de l’Union européenne vient de revenir sur le devant de la scène et elle fait débat. Les séniors de plus de 70 ans pourraient bientôt se soumettre à un examen médical pour conserver « le droit de conduire ». Pourquoi cette loi ? Quel serait le bénéfice pour les séniors et pour les autres conducteurs ? Décryptage.

Pourquoi le gouvernement se penche-t-il sur cette future loi ?

En février 2023, lors de l’accident de voiture d’un célèbre humoriste français, sous l’emprise de cocaïne sur une route de Seine-et-Marne, la sécurité routière était revenue sur le devant de la scène médiatique. Depuis, le préfet de Seine-et-Marne a d’ailleurs pris des mesures drastiques pour les conducteurs sous emprise de stupéfiants et pour les grands excès de vitesse. Le département est devenu l’un des plus restrictifs en matière de prévention routière, soit dit en passant. L’accident de l’humoriste n’était pas dû à l’âge, mais il faut savoir que les séniors sont impliqués dans 82 % des accidents mortels. Cela donne effectivement à réfléchir quant à leurs capacités réelles de conduire sans danger pour eux ni pour autrui.

L’âge, ennemi de la conduite ?

Il est de plus en plus fréquent de voir les journalistes relater dans la rubrique « faits divers » des accidents de la route, mettant en cause des personnes âgées. Accusées de ne plus être en mesure de conduire de façon sûre, certaines d’entre elles sont même considérées comme étant un danger sur les routes. Des accidents tragiques impliquant des conducteurs âgés ont récemment mis en lumière cette problématique. L’Union européenne envisage sérieusement la mise en place d’un examen obligatoire pour les seniors conducteurs. Cette mesure ne fait pas l’unanimité en Europe. En France, par exemple, il n’existe aucun examen possible pour les conducteurs âgés. Cet examen existe déjà dans d’autres pays européens. Ainsi, en Espagne, passé l’âge de 65 ans, les conducteurs doivent passer un examen tous les cinq ans. C’est aussi le cas de la Finlande et du Danemark (70 ans) et des Pays-Bas (75 ans). Dans les pays où l’examen est déjà obligatoire, les accidents mortels impliquant les personnes âgées sont moins fréquents que dans les autres pays.

Pourquoi cet examen pourrait-il être bénéfique ?

Loin de nous l’idée de considérer les personnes âgées comme incapables de conduire ! Et il n’est pas nécessaire d’être âgé pour rencontrer des problèmes sur la route. Imaginons un permis de conduire obtenu il y a 30, 40, voire 60 ans, les règles du Code de la route ont changé, les voitures aussi… Cependant, qui informe les « vieux conducteurs » qui peuvent avoir 40, 50, ou 80 ans de ces nouvelles règles ? Pensez-vous qu’il existait de monstrueux rond-points en 1960 ? Pensez-vous que quelqu’un ait déjà expliqué à un « très ancien permis » comment appréhender ce rond-point ? Non, aucune formation n’est proposée après l’obtention du permis et le partage de la route est donc parfois très compliqué. De plus, certaines personnes âgées peuvent avoir perdu leurs réflexes et leur état de santé peut ne pas être optimal.

Quelle solution propose l’Union européenne ?

Afin de répondre à cette problématique, la Commission Européenne envisage de mettre en place un examen pour les conducteurs de plus de 70 ans. Cette évaluation pourrait prendre la forme d’un test médical et/ou de cours de remise à niveau du Code de la Route. Une fois le test ou la formation réussie, les conducteurs se verraient attribuer un nouveau permis valable cinq ans avant de devoir repasser un nouvel examen. La Belgique s’est déjà prononcée contre cette mesure… Nous n’avons pas eu vent de la position de la France en revanche.

