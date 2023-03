Une loi pour faciliter l’obtention du permis de conduire ?

Posséder le permis de conduire est parfois une condition essentielle pour accéder à l’emploi. Cependant, pour obtenir ce permis, il faut d’abord pouvoir le financer, puis l’acquérir. Il existe déjà quelques aides possibles pour financer certains permis, mais elles ne concernent pas tous les candidats. Dans certaines régions, décrocher une place pour passer la conduite, après avoir acquis l’examen du code, relève de l’impossible. Parfois, il faut attendre des mois afin de décrocher cette place et si le premier essai est un échec, il faudra attendre encore des mois pour être représenté. Dans le but de permettre d’obtenir plus facilement son permis de conduire, le député Sacha Houlié vient de déposer une proposition de loi. L’idée n’étant pas de baisser le niveau d’obtention évidemment, mais de faciliter les prises en charges administratives et financières de ce précieux sésame. Explications.

Que dit la proposition de loi du député de la Vienne ?

La proposition de loi, présentée le 15 mars dernier, vise à faciliter le passage et l’obtention du permis. Ce qui n’implique assurément pas de réduire la difficulté de l’examen en lui-même. La loi entend faciliter les démarches administratives, proposer des solutions de financement et habiliter de nouveaux agents pour pallier le manque criant d’examinateurs du permis de conduire. Les axes principaux de cette proposition sont les suivants :

Étendre l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) à tous les permis, et non pas seulement aux permis B et poids lourds. Cela concernerait donc les permis moto et remorque (BE).

Créer une plateforme d’information sur les financements possibles à destination des candidats, afin de mieux les connaître.

Autoriser certains agents publics ou contractuels à devenir examinateurs lors des épreuves de conduites.

De nombreux dispositifs d’aides régionales, départementales ou intercommunales existent, comme le relate la Sécurité Routière ici ou ici. Encore faut-il les connaître ! Pôle Emploi peut également aider au financement du permis de conduire, pour les demandeurs d’emploi évidemment.

Focus sur le Compte Personnel de Formation

Les députés présentant cette loi réfléchissent sur la possibilité, pour un parent, de transmettre son crédit de formation CPF à son enfant, pour qu’il puisse financer le permis de conduire de ce dernier. Cette mesure est étudiée, mais semble trop inégalitaire pour être mise en place. Les porteurs de la loi estiment que cette possibilité avantagerait certains jeunes, dont les parents sont déjà qualifiés, soit pourvu de ressources, puisque titulaires d’un CPF. Une solution qui pourrait toutefois permettre à certains d’obtenir leur permis de conduire, un sésame qui coûte entre 1 300 € et 2 000 €. Une somme qui freine potentiellement de nombreux candidats, même parmi les classes moyennes.

Les agents publics, nouveaux examinateurs ?

Le métier d’examinateur de permis de conduire ne semble plus séduire et le manque de ce personnel qualifié est criant dans de nombreux départements. Pour pallier ce manque, les députés souhaiteraient que certains agents publics puissent « remplacer » les examinateurs traditionnels. Certains agents publics ou contractuels pourraient, en conséquence, être autorisés à faire passer cet examen. Certains départements autorisent déjà ce dispositif, lorsque « le délai médian entre deux passages de l’épreuve pratique dépasse 45 jours pour un seul et même élève. ». Cette mesure pourrait donc être étendue à l’échelle nationale.

Faciliter les inscriptions aussi !

La plateforme Rendez-vous permis permet désormais de réserver des créneaux d’examen, que vous soyez candidats ou moniteurs d’auto-école. Toutefois, comme toute inscription en ligne, c’est premier arrivé, premier servi ! D’après certains utilisateurs, s’inscrire sur cette plateforme relève de la chance et du hasard, les créneaux ajoutés partent en trois minutes à peine ! Faciliter l’obtention du permis de conduire, avec des aides financières élargies, une communication plus large et de nouvelles recrues pour examinateurs pourrait être une bonne solution. Et cela évitera peut-être à des milliers de personnes de conduire sans permis, faute de pouvoir l’obtenir. Rappelons que l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) estime à 770 000, le nombre de conducteurs sans permis en France !