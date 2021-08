Quels sont les avantages et les inconvénients d’une voiture sans permis ?

De plus en plus de voitures électriques sillonnent le pays, et notamment en ville où les collectivités encouragent leur achat… De nombreuses aides sont disponibles pour l’achat d’un véhicule électrique. Cependant, les véhicules électriques restent encore assez chers à l’achat et tout le monde ne peut pas se le permettre. Et si la voiture sans permis était le compromis parfait pour circuler en ville ?

Les voitures sans permis n’ont pas une très bonne réputation chez les automobilistes… Sur les routes, elles peuvent parfois représenter un certain danger, par leur lenteur. Mais également par le fait que ces voitures sont conduites par des personnes qui n’ont pas le permis classique… Avec les nouvelles réglementations, elles pourraient remplacer les voitures pour les déplacements en ville ! On vous explique tout !

C’est quoi une voiture sans permis ?

Une voiture dite « sans permis » peut se conduire dès l’âge de 14 ans. Elles ne roulent jamais à plus de 45 km/h et peuvent être diesel, essence… ou électrique justement. Côté moteur elles n’excèdent jamais 50 cm3, ni 5.6 CV. Deux personnes peuvent prendre place à l’intérieur, un conducteur (c’est mieux !) et un passager. Si elles ne pèsent que 350 kg, on ne peut pas y mettre plus de 200 kilos de poids à l’intérieur… Leur petit gabarit (moins de 3m) facilite grandement le stationnement notamment en ville.

Quel permis pour conduire… une voiture sans permis ?

Si, auparavant, aucun permis n’était nécessaire pour conduire ce genre de véhicule, il faut désormais obtenir le BSR (Brevet de Sécurité Routière). Ou avoir votre permis B, même si celui-ci a été suspendu après infraction. Le BSR n’est nécessaire que pour les conducteurs nés après 1988. Bien entendu, conduire « sans permis » ne veut pas dire prendre la route pour un terrain de jeu… Voitures sans permis ou pas, le code de la route doit être respecté à la lettre !

Quelles sont les réglementations des voitures sans permis ?

Comme tout véhicule, la voiture sans permis doit posséder une immatriculation, et donc une carte grise ! L’assurance est également obligatoire comme pour une voiture classique… D’ailleurs pensez à vérifier que votre contrat propose la « Garantie du Conducteur » … En cas de blessures du conducteur, tous les contrats ne les garantissent pas, malheureusement. Enfin ce type de voiture est interdit sur les autoroutes, voies rapides et sur les périphériques. Aucune obligation de passer un contrôle technique pour ces voitures, ce qui implique un entretien personnel essentiel pour la sécurité.

Les avantages d’une voiture sans permis ?

Le premier des avantages est évidemment de pouvoir la conduire sans permis… Un permis de conduire coûte au minimum 1300€ quand un BSR peut revenir à moins de 200€ (en fonction des régions) … Le calcul est rapide ! En ville, c’est LA voiture idéale ! Puisque les vitesses sont pratiquement partout limitées à 30 ou 50 km/h en ville, ces petites voitures se faufilent partout et consomment très peu (environ 3 l pour 100 km) ! Il y a quelques années, ces voitures ressemblaient toutes à des cubes… Mais les constructeurs ont bien compris l’engouement suscité et aujourd’hui elles sont décapotables, « sportives » et même utilitaire…

Les inconvénients de ce type de voiture !

Comme une évidence, il ne faudra pas chercher à faire des pointes de vitesse avec ces « voiturettes » ! Mais finalement vous éviterez à coup sûr les radars ! Le principal défaut de ces voitures serait qu’elles ne peuvent pas emprunter toutes les voies de circulation… Difficile par exemple quand on vit en Île-de-France, de se rendre à Paris sans prendre ni autoroute, ni périphérique… Possible mais difficile et chronophage ! Côté confort, il est plutôt rudimentaire, et il ne faudra pas s’attendre au grand luxe… Mais est-ce vraiment nécessaire quand il s’agit de petits trajets en ville ?

Enfin, le dernier inconvénient reste son prix… Il faut compter environ 10 000€ pour un véhicule neuf, mais il est possible d’en trouver d’occasion. Cependant, mieux vaut l’acheter en concession d’occasion, le contrôle technique n’étant pas obligatoire, cela semble moins risqué.