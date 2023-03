Comment devenir chasseur de frelons asiatiques ? « Un métier en forte croissance »

Parfois, lorsque l’on parle de métiers un peu ingrats ou physiquement très durs, nous disons : « ce n’est pas un métier facile, mais il en faut » ! Un nouveau métier est apparu depuis quelques années et recrute à tours de bras, à cause de l’apparition d’un insecte nuisible et invasif : le frelon asiatique. Les professionnels sont débordés, forment et recrutent des désinsectiseurs ou chasseurs de frelons asiatiques et autres insectes pas réellement sympathiques. Si l’apiphobie ou la peur des abeilles, guêpes, frelons ne fait pas partie de vos craintes, alors peut-être que le métier de désinsectiseur est fait pour vous. Voici comment devenir un chasseur de frelons asiatiques et, par la même occasion, participer à la sauvegarde de nos chères abeilles. Découverte.

Pourquoi devenir chasseur de frelons asiatiques ?

Le frelon asiatique est apparu en 2004, en France, dans une poterie venue de Chine. Découvert dans le Lot-et-Garonne, il n’a cessé de se reproduire depuis cette date. Si, à leur arrivée, les pompiers intervenaient pour détruire les nids, ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’intervention doit se faire via un professionnel. Dès lors, le métier de désinsectiseur est devenu indispensable aux particuliers comme aux collectivités, qui tentent tous de lutter contre le frelon asiatique. Une destruction de nid est facturée entre 80 € rt 150 €. Autant dire que c’est une voie professionnelle porteuse. De plus, l’extermination des frelons asiatiques n’étant plus envisageable, c’est aussi un métier d’avenir qui ne se tarira pas dans les années à venir.

Quelle formation pour devenir chasseur de frelons asiatiques ?

Allo Frelons est une entreprise spécialisée dans la destruction de nids de frelons asiatiques et se trouve être l’une des seules en France à proposer une formation pour devenir chasseurs de frelons. Les sessions 2023 sont ouvertes et débuteront en mai prochain, en Occitanie. Cette formation coûte 1 490 €, et n’est pas éligible au compte CPF pour le moment. Si la lutte contre le frelon asiatique devenait une cause nationale, elle pourrait devenir éligible. En attendant ce n’est pas encore le cas. La formation reçue vous permettra d’appréhender toutes les facettes du métier de désinsectiseur, centrée sur le frelon asiatique et la guêpe. Fondée sur la pratique, vous apprendrez les rudiments de ce métier directement sur le terrain.

Que comprend cette formation ?

Lors de la session, vous ne recevrez aucun cours magistral, mais apprendrez tout de même les habitudes comportementales et la biologie des guêpes, des frelons asiatiques et des frelons européens. Le formateur vous enseignera aussi la manipulation des différents outils nécessaires aux traitements et à la destruction des nids, en toute sécurité. La réglementation et les méthodes alternatives de destruction (sans insecticide) seront également au programme.

Enfin, vous rentrerez dans le vif du sujet en apprenant comment détruire un nid de frelons asiatique. Cette formation vous permettra par la suite d’entrer dans le réseau Allo Frelons. Ce dernier dispose d’un vivier de professionnels sur toute la France et vous donnera accès aux outils de développement déjà testés et éprouvés. La formation se déroule en deux temps : 2 jours en mai-juin axés sur le traitement des nids primaires (reine fécondée) et 3 jours entre juillet et octobre, axés sur la destruction des nids de différents hyménoptères.

Quelles sont les conditions requises ?

Pour détruire les nids de frelons asiatiques, il faut avoir le droit d’acheter des produits biocides professionnels et disposer du « certibiocide ». Il s’agit d’un certificat délivré par certains organismes certifiés et qui est éligible au CPF (Compte Professionnel de Formation). Au niveau, des qualités humaines, il est recommandé de ne pas craindre les frelons évidemment ! Par ailleurs, il faut aussi avoir beaucoup de sang-froid, ne pas céder à la panique et ne pas être claustrophobe pour se glisser dans la combinaison.

Ne pas avoir le vertige, savoir communiquer, rassurer les clients et être en bonne condition physique sont également des qualités requises. Quant au salaire, il n’est pas réellement défini, mais une intervention est facturée entre 80 € et 150 €, en fonction des régions de France. Ce qui laisse un revenu confortable aux entrepreneurs qui interviennent jusqu’à 10 fois par jour, au printemps ou en été. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Allo-frelons.fr.