VelutinaTrap, un piège recommandé pour lutter efficacement contre les frelons asiatiques

Protéger ses ruches, ses fruits… et ses nerfs ! Voilà ce que promet le piège VelutinaTrap, conçu pour capturer les frelons asiatiques (vespa velutina) sans nuire aux autres insectes. Ce dispositif, vendu aux alentours de 40 €, repose sur une technologie très sélective et efficace, validée dans le cadre du plan national de lutte contre le frelon asiatique. Grâce à son système de phéromones et à sa conception ingénieuse, il attire les frelons dans des compartiments de collecte sans contact avec l’attractif. Ce piège équipera d’ailleurs bientôt, selon nos confrères de France 3 Régions, sept communes du Morbihan. Alors ? Le piège VelutinaTrap, quel est-il ? Et, pourquoi est-il considéré comme l’un des plus sélectifs existant sur le marché actuel ? Réponses dans cet article.

Un piège astucieux, redoutablement efficace

Ce qui distingue le VelutinaTrap, c’est sa sélectivité. Contrairement à de nombreux pièges artisanaux qui piègent aussi les abeilles et autres pollinisateurs, celui-ci leur permet de ressortir librement. Les frelons, eux, attirés par l’attractif puis par les phéromones de leurs congénères déjà capturés, restent piégés dans les compartiments de collecte. La forme du piège et les trous d’entrée sont spécifiquement adaptés à leur morphologie. Son autre atout, c’est son aspect sanitaire : les insectes piégés ne sont jamais en contact avec le liquide attractif, ce qui garantit une hygiène parfaite et évite toute fermentation suspecte en cas de fortes chaleurs. On apprécie aussi la possibilité de le laisser en place presque toute l’année, pour cibler aussi bien les ouvrières que les reines fondatrices.

Comment l’utiliser pour une efficacité maximale ?

Voici les grandes étapes d’installation et d’utilisation du piège VelutinaTrap :

Assemblez le piège selon la notice fournie.

Remplissez l’attractif à mi-hauteur du récipient (env. 400 ml).

Accrochez le piège à l’ombre, dans les trajets de vol des frelons (à proximité d’un rucher, suspendu à une branche…).

Rajoutez régulièrement un peu d’attractif par les trous sous le toit pour maintenir l’efficacité.

Contrôlez le piège tous les jours pour libérer d’éventuelles prises accidentelles.

Et, comme pour tous les dispositifs de lutte contre les espèces invasives, pensez à consulter les réglementations locales pour rester dans les clous.

Les meilleures périodes pour piéger les frelons asiatiques :

Période Objectif Cible principale Remarques Février à mai Prévention printemps Reines fondatrices Crucial pour limiter les futures colonies Juin à août Surveillance estivale Ouvrières actives Réduction des prédations sur les ruches Septembre à novembre Prévention automne Nouvelles reines fécondées Important pour réduire l’expansion l’année suivante

Un petit geste pour vos abeilles, un grand pas contre les frelons

À l’heure où la pression sur nos pollinisateurs ne cesse d’augmenter, avoir un piège efficace, non toxique et respectueux de la biodiversité est un vrai soulagement. Et, moi qui redoute les frelons (j’ai encore le souvenir d’un face-à-face musclé dans l’abri de jardin…), je suis ravie de pouvoir agir en douceur et efficacement. J’ai évidemment déjà essayé les pièges bouteille, mais je n’ai pas piégé que des frelons, et c’est un réel cas de conscience pour ma part.

Le VelutinaTrap semble convenir davantage à mes valeurs écologiques ! Pour en savoir plus sur ce piège, rendez-vous sur le site beevital.com. Et vous, seriez-vous prêts à tester le piège VelutinaTrap pour protéger vos abeilles cette saison ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .