Une « Attestation des Droits à Conduire » obligatoire, c’est quoi encore cette histoire ?

« Papiers s’il vous plaît, madame » ! Oui, bien sûr, je vous donne tout ça, répondais-je à l’agent qui me contrôlait ce jour-là ! Et, puis, la panique, lorsque je cherchais désespérément mon permis de conduire dans mon portefeuille, sans succès ? Devant mon état à la limité de l’apoplexie, l’agent me dit : calmez-vous Madame, il doit être rangé ailleurs, on va vérifier sur le fichier… J’ignore si Saint-Antoine de Padoue est venu à mon secours. Cependant, je l’ai retrouvé, planqué entre ma carte électorale et un vieux ticket de caisse… Une nouveauté administrative aurait pu m’épargner ce stress inutile ! En effet, depuis le 4 décembre, une innovation révolutionnaire est disponible pour nous éviter ces tracas : le Certificat de droit de conduite, accessible via le service en ligne « Mes points permis ». Et croyez-moi, cette nouveauté va changer la donne ! Allez, je vous explique tout.

Une attestation pratique pour tous les conducteurs

Imaginez : vous avez égaré votre permis ou pire, il a été volé. Que faire ? Grâce à cette nouvelle attestation, plus besoin de vous inquiéter. Ce certificat téléchargeable, appelé Attestation des Droits à Conduire Sécurisée (ADCS), prouve, en quelques clics, que vous êtes toujours en droit de conduire, même sans votre précieux sésame. En cas de contrôle routier, ce document peut vous éviter une amende pouvant grimper jusqu’à 750 €. Et, pour les jeunes conducteurs qui viennent de réussir leur examen, l’ADCS fait office de permis temporaire en attendant la réception du vrai document par la poste. Autant dire que cette innovation simplifie grandement la vie, surtout dans ces moments où les démarches administratives peuvent vite devenir un cauchemar. Refaire un permis peut prendre plusieurs mois, l’ADCS vous permet de rester en règle, même sans permis de conduire « papier » !

Une utilisation simple et une sécurité renforcée

L’un des atouts majeurs de ce certificat, c’est sa simplicité. Tout se fait en ligne via le service « Mes points permis ». L’accès est sécurisé grâce à FranceConnect, la plateforme qui garantit que seules les personnes autorisées peuvent obtenir le document. En quelques minutes, vous téléchargez votre attestation et vous êtes prêt(e) à reprendre le volant, sans stress. Mais, ce n’est pas tout ! Outre l’ADCS, ce service permet aussi de consulter l’état de vos points en un clin d’œil et de savoir à quelle date ils seront réattribués. Une fonctionnalité pratique pour ceux qui, comme moi, ont parfois un petit doute sur le nombre de points restants après un flash malencontreux.

À quoi sert l’ADCS ?

Ce certificat ne se limite pas à vous couvrir en cas de perte ou de vol. Il peut également être demandé dans de nombreux contextes pratiques. Par exemple, pour créer un permis numérique sur l’application France Identité ou pour répondre aux exigences de certains assureurs en cas de litige ou d’accident. Les professionnels, comme les loueurs de véhicules ou les employeurs dans le secteur du VTC, trouvent aussi cet outil très utile pour vérifier rapidement si un conducteur est en règle.

Comment obtenir ce certificat de droit de conduite ?

Lorsque j’ai écrit cet article, j’ai tenté l’aventure d’obtenir ce certificat et finalement, c’est assez simple. Il suffit de se connecter sur le site mespoints.permisdeconduire.gouv.fr avec France Connect (c’est important). À l’ouverture, un petit message m’indiquant que je possède toujours mon permis rose, et qu’il va me falloir passer au nouveau format ! Pour obtenir le certificat de droit de conduite, il suffit, une fois connecté, de choisir en haut à gauche, l’onglet « Mes Documents » puis de télécharger le certificat. Il est précisé qu’il est valable quatre mois à partir de la date d’émission. Personnellement, je trouve cela très pratique, car il est possible de le télécharger en quelques secondes sur votre smartphone, et de le présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle, par exemple !

Avec ce certificat de droit de conduite, fini les stress inutiles et les retards administratifs. Vous avez désormais un outil moderne, fiable et pratique pour gérer vos démarches liées au permis. Alors, pensez-vous que l’ADCS pourrait devenir un indispensable dans votre quotidien ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .