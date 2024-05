Suppression du permis rose : quelle est la date limite pour passer au format carte de crédit ?

Les conducteurs ayant obtenu leur permis de conduire avant 2013 disposent toujours du fameux trois volets d’un rose incomparable ! Ce n’est pas mon cas, puisque j’ai obtenu le mien en janvier 2020 ! En revanche, Nathalie, que vous lisez peut-être, possède un permis qui date de 1993… Eh oui, elle a donc une photo d’elle, à 18 ans, et un permis conservé bon-an mal-an depuis toutes ces années. Si comme elle, vous ne l’avez jamais perdu, ou n’avez jamais passé de permis C, ou BE, vous devez toujours l’avoir sur vous. Instauré en 1922, le papier rose vit ses dernières années, et sa fin est annoncée depuis quelques années. D’ailleurs, si vous êtes amenés à le refaire, vous recevrez d’office celui au format carte de crédit, plus sécurisé, et probablement moins fragile aussi !

Le « permis rose » disparaître, mais pas immédiatement

Lorsque l’on compare les deux formats, il n’y a pas « photo » comme on dit… Le permis rose est en carton, sans aucune sécurité, et plutôt fragile. Le permis actuel, lui, est plus petit, plastifié, et dispose d’une puce électronique qui le rend plus sécurisé. Si vous possédez le permis rose, vous devrez, un jour ou l’autre, vous en séparer pour en venir au format carte de crédit. Cependant, pas de précipitation, vous avez encore un peu de temps avant de vous précipiter pour la transformation !

Quelle est la date limite pour passer au permis carte de crédit ?

Il vous reste un peu moins de 10 ans, pour que votre permis rose disparaisse officiellement de votre portefeuille. En effet, sa date limite d’utilisation est fixée au 19 janvier 2033, selon le ministère de l’Écologie. Vous aurez donc le temps de vous préparer psychologiquement à dire adieu à votre permis, que vous aviez obtenu « dans votre jeunesse » ! Jusqu’au 18 janvier 2033 donc, votre permis rose reste valable en cas de contrôle des forces de l’ordre. Passé ce délai, vous vous exposerez à une amende de 11 € ou de 38 € si celle-ci est majorée. En revanche, la sanction pour « non-présentation » de permis, qu’il soit rose ou non, reste la même : une amende de 135 € !

Comment passer au permis carte de crédit ?

Là encore, ne vous précipitez pas puisque vous n’avez aucune obligation de le faire. Si vous perdez votre permis de conduire ou que celui-ci vous est volé, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’ANTS (et uniquement sur celui-ci) pour en demander un nouveau. Auparavant, le duplicata du permis de conduire était facturé 25 €, mais c’est désormais une démarche gratuite. Et, si votre permis rose est encore en bon état, vous n’avez donc pas la nécessité d’en demander un nouveau. Néanmoins, si vraiment, vous souhaitez un nouveau permis, afin d’actualiser votre photo, par exemple, c’est à présent possible.

Attention aux SMS qui vous indiquent que vous avez l’obligation d’effectuer cette démarche, ce sont des arnaques ! Je vous conseille tout de même de ne pas attendre le dernier moment, car les serveurs de l’ANTS pourraient exploser face à ceux qui s’y prendront à la dernière minute ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .