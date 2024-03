Suppression de la carte verte : quel document dois-je présenter en cas de contrôle ?

Depuis 1949, tous les automobilistes de France et de Navarre collent, chaque année, une carte verte sur leur pare-brise ! Instauré voilà plus de 70 ans, ce papillon vert est la « preuve » que votre véhicule est assuré, et est donc obligatoire. Pour être en conformité, lors d’un contrôle, nous devons en conséquence avoir cette carte verte, à jour, et présenter l’attestation d’assurance. Le 1ᵉʳ avril, c’est fini ! On décolle les vignettes, et on jette l’attestation. Le décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 vient mettre fin à cette carte verte. On jette ? On décolle ? Pas si vite, on vous explique ce qu’il va désormais falloir présenter aux forces de l’ordre, et pourquoi la carte verte disparaîtra à jamais de nos pare-brise. Décryptage.

La carte verte aujourd’hui

Lorsque les forces de l’ordre vous contrôlent, vous devez présenter, en général, votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation d’assurance. De plus, le petit papillon vert, mentionnant le numéro de contrat, la compagnie et les dates sur lesquelles vous êtes assurés, doit se trouver sur le pare-brise. Cette carte verte vous est envoyée par votre assureur, quelques jours ou quelques semaines avant la date d’échéance de la précédente. Sans ces documents, vous êtes passibles d’une amende de 35 €, notamment si vous avez oublié de changer le papillon vert. Évidemment, si vous roulez « sans assurance », l’amende est bien plus lourde, puisque assurer un véhicule est obligatoire. Cela constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 €.

Les changements au 1ᵉʳ avril 2024 ?

Lors du prochain renouvellement de votre assurance, vous ne recevrez plus de carte verte, et n’aurez donc plus à présenter ce document aux forces de l’ordre. Votre véhicule sera enregistré par votre compagnie dans le Fichier des Véhicules Assurés (FVA), un fichier accessible aux forces de l’ordre depuis 2019. Lors de la souscription d’un nouveau contrat, la compagnie disposera de 72 heures pour enregistrer votre véhicule. Dans ce fichier FVA, seuls l’immatriculation du véhicule, le nom de la compagnie, le numéro de contrat et la date de validité y figurent. En cas de contrôle, vous n’aurez donc plus rien à présenter aux forces de l’ordre qui identifieront votre véhicule comme assuré, via le fichier FVA. Vous pouvez d’ailleurs déjà vérifier que votre véhicule y figure. Si tel est le cas, dès le 1ᵉʳ avril, vous pourrez enlever votre carte verte de votre pare-brise. Pour consulter le fichier, c’est par ici, et il fonctionne parfaitement, munissez-vous uniquement de votre carte grise avant consultation.

Pourquoi ces changements ?

La suppression de la carte verte a deux objectifs distincts, l’un est économique, l’autre est législatif. Pour le premier, la suppression de ce papier vert permettra une réduction de l’utilisation de papier monumentale. Ce sont 45 millions de papier en moins qui seront imprimés, soit un geste important pour la planète, comme pour les compagnies d’assurance, qui réduiront leur budget impression. Pour le côté législatif, la suppression des cartes vertes vise à lutter contre les véhicules non assurés. Dans un avenir proche, certains radars automatiques pourront aussi faire la chasse à ceux qui roulent, à tombeaux ouverts, sans assurance. En attendant, pour les particuliers, assurés, c’est un peu de paperasse en moins, un pare-brise moins encombré, et plus aucun risque d’oublier de changer ce fameux papillon. Une bonne nouvelle, non ? Que pensez-vous de ce changement dans la législation française ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .