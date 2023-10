C’est officiel, nous devons tous abandonner le permis rose et passer au format « carte de crédit » à cette date butoir

Depuis le 16 septembre 2013, le nouveau permis de conduire sécurisé et format carte de crédit a fait son apparition. Un format bien plus pratique que le trois volets rose bonbon, que nous sommes encore nombreux à posséder, parfois dans un état proche de l’Ohio ! Eh oui, 30, 40 ou 50 ans de déménagement de portefeuille, ça use un peu le papier quand même ! Bref, si vous l’avez encore, votre permis rose est en sursis et vous aurez bientôt, vous aussi, le fameux permis format carte de crédit. Tout de même, il va nous manquer notre papier rose, qui avait été le symbole de notre liberté de mouvement, non ? On vous explique comment passer du permis rose au permis actuel ! Décryptage.

Pourquoi le permis rose va-t-il être remplacé ?

Concrètement, votre permis rose est un vulgaire morceau de carton, sur lequel sont inscrits votre nom, des numéros, vos permis, etc. Un morceau de papier qui se révèle être un bonheur pour ceux qui, mal intentionnés, souhaiteraient voler votre identité. Le permis de conduire format carte de crédit est, avant tout, plus sécurisé, plus commode à ranger et uniformisé avec la plupart des pays européens ainsi qu’avec les États-Unis. Le permis de conduire rose a été distribué à partir de 1922 et pendant près de 100 ans, il est resté intact. À l’évidence, il n’est plus aux normes actuelles, facilement déchirables et pas toujours simple à faire rentrer dans un portefeuille. Combien d’entre vous ont un vieux permis rose rafistolé avec du ruban adhésif ? De plus, vous ne pouvez pas consulter votre nombre de points restants avec votre seul numéro de permis, ce qui est possible avec le nouveau. Bref, pour toutes ces raisons, la mort du permis rose est proche !

Quelles sont les améliorations avec le permis « carte de crédit » ?

Observez votre permis carte de crédit, si vous l’avez obtenu après 2013, si vous l’avez perdu ou si vous avez été obligé de le refaire. Vous pourrez constater que, comme votre carte bancaire, il présente une puce électronique et un code-barre. Et en plus, il est plastifié d’origine et se glisse aisément dans un porte-carte. Concrètement, ce n’est pas l’esthétisme qui a incité les autorités à modifier ce permis, mais plutôt une question de sécurité et d’organisation. En effet, avec ce permis carte de crédit, vous pouvez vérifier votre solde de points avec le numéro et les contrôles des forces de l’ordre sont plus rapides. Seul inconvénient, il faudra le refaire tous les 15 ans, alors que le permis rose avait une durée de validité illimitée.

Quand faudra-t-il dire adieu à votre permis rose ?

Pas de stress, vous avez encore le temps de la voir venir ! La date limite de péremption étant fixée au 19 janvier 2033, soit 20 ans après l’apparition du format carte de crédit. Par conséquent, à partir du 20 janvier 2033, votre permis rose ne sera plus valable et une contravention de 11 € (majorée à 38 €) pourra vous être dressée. Et si vous êtes dans l’impossibilité de présenter votre permis de conduire, rien ne change, vous risquez une amende de 135 € ainsi que l’immobilisation de votre véhicule. Les démarches ne sont pas encore possibles en ligne, sauf en cas de perte, de vol ou de détérioration de votre permis rose. Pour le changer, vous devez vous acquitter d’une facture de 25 €… Pour le moment, le gouvernement n’a pas encore pris de décision quant à la gratuité du nouveau permis de conduire ! Concernant les démarches, elles se feront sur le site de l’ANTS, comme désormais tous nos documents administratifs.