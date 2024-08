Rapide comme un avion, le train à suspension magnétique T-Flight atteint la vitesse de 999 km/h

Plus tôt dans l’année, l’entreprise d’état chinoise spécialisée dans la recherche et le développement de missiles et de rampes de lancement motorisées (CASIC), a annoncé avoir établi un record de vitesse avec l’Hyperloop T-Flight. À cette époque, l’engin flottait pour la première fois sur une suspension magnétique et avait atteint une vitesse d’un peu plus de 620 km/h sur une piste longue d’à peine 2 km. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les choses semblent avancer puisque l’agence vient de publier un nouveau communiqué qui ne manquera certainement pas d’intéresser les fans du projet.

Un succès remarquable

Concrètement, la CASIC a annoncé avoir mené de nouveaux tests dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. Lors de cette étape, le train à sustentation magnétique a été lancé dans un tube à faible vide de 2 km de long. Comme le rapporte notre source, le prototype utilisé a réussi à naviguer de manière contrôlée et à s’arrêter en toute sécurité. Les experts chinois ont également souligné que lors de cette épreuve, tous les systèmes fonctionnaient correctement. Cependant, l’équipe n’a pas fourni d’autres détails. On ignore ainsi la vitesse établie ainsi que les autres paramètres du test.

Jusqu’à 1000 km/h

Alors qu’en occident, les projets d’hyperloop semblent être au point mort, en Chine, le concept figure parmi les défis que le gouvernement compte surmonter lors des prochaines années. En explorant cette technologie, la CASIC espère pouvoir rendre les déplacements à l’intérieur du pays plus rapides. Après tout, le maglev T-Flight est censé pouvoir filer à 1000 km/h dans sa version définitive. Pour atteindre une telle performance, l’engin est censé flotter grâce à un puissant champ magnétique et évoluer dans un environnement (ou plus précisément un tunnel) où la pression atmosphérique est quasi nulle afin d’éliminer la friction et la résistance aérodynamique.

Relier les grandes villes chinoises en un rien de temps

Dans la seconde phase du programme de développement du T-Flight, le maglev devrait subir un test à pleine vitesse sur une voie longue de 60 km. Si tout se passe bien, le train à sustentation magnétique pourrait relier les mégalopoles chinoises telles que Pékin et Shanghai en quelques minutes. Mais avant d’en arriver là, les ingénieurs chinois auront certainement un travail faramineux compte tenu des nombreux obstacles techniques présentés par la technologie de l’hyperloop.

Rappelons que le Japon détient actuellement le record du train le plus rapide du monde. Son maglev de la série L0, introduit en 2012, est capable de filer à 602 km/h. De son côté, la Chine a présenté en 2021, un train à sustentation magnétique ayant une vitesse maximale de 600 km/h ! Plus d’infos : news.cn. Verrons-nous un jour ces trains se déplacer pour le grand public ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .