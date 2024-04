Une étude parue en mars dernier dans la revue Applied Physics Letter décrit une percée majeure qui pourrait aider à surmonter les défis liés à l’anti-gravité. Jason Twamley, chercheur à l’Institut d’Okinawa pour la science et la technologie (OIST), et ses collaborateurs sont parvenus à sustenter presque parfaitement un morceau de graphite au-dessus de plusieurs aimants. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est le fait que cet exploit a été réalisé sans s’appuyer sur aucune source d’énergie externe. Au lieu de cela, l’équipe a utilisé des matériaux supraconducteurs et diamagnétiques. Pour info, un matériau est dit diamagnétique lorsqu’il peut être repoussé par un champ magnétique. Les principes du diamagnétisme sont, par exemple, ceux qui permettent aux trains à lévitation magnétique de se déplacer.

Diverses applications possibles

Comme vous l’aurez compris, la lévitation permet de concevoir des systèmes mécaniques dépourvus de frottement. Un concept qui permet, en théorie, d’éviter les usures et d’atteindre des vitesses élevées. Concernant le travail mené par les chercheurs de l’Institut d’Okinawa pour la science et la technologie, il pourrait aider à développer des technologies d’anti-gravité révolutionnaires. Parmi les domaines susceptibles d’en profiter figurent le transport, l’électronique et la médecine. Il faut savoir que l’OIST développe des oscillateurs de nouvelle génération reposant sur le concept de la lévitation magnétique. Ceux-ci pourraient un jour être utilisés pour concevoir des capteurs ultra-sensibles.

Des techniques de rétroaction magnétique

Cependant, Jason Twamley et ses collaborateurs voulaient mettre au point un système passif doté d’une capacité de lévitation. Pour cela, ils ont développé un nouveau matériau à base de graphite qu’ils ont mélangé avec de la cire afin de l’isoler. Cette conception a permis de prévenir le phénomène d’amortissement par Courants de Foucault qui, à cause de forces externes, fait perdre de l’énergie à un système oscillant. Par ailleurs, les chercheurs ont adopté des techniques de rétroaction magnétique pour ajuster les mouvements de la plateforme de lévitation. En faisant ainsi, ils sont parvenus à améliorer l’efficacité globale du système dans un environnement de fonctionnement sous vide.

Mesurer la gravité de manière très précise

L'équipe affirme en outre avoir trouvé une solution pour prévenir les mouvements indésirables entrainés par la chaleur. « La chaleur provoque des mouvements, mais en surveillant continuellement et en fournissant un retour d'information en temps réel sous forme d'actions correctives au système, nous pouvons réduire ce mouvement », a expliqué Twamley. À noter que cette percée pourrait également ouvrir la voie à la conception de systèmes de mesure ultra-précis de la gravité. Plus d'infos : aip.org.