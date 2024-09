Une avancée majeure pour le train à lévitation magnétique européen « aussi rapide qu’un avion »

Avec son projet de voyage à grande vitesse, Hardt Hyperloop ambitionne de transporter des passagers à bord d’un engin qui se déplace dans un tube sous vide à des vitesses proches de celle du son. Il faut cependant savoir que l’entreprise néerlandaise n’est pas la seule entité au monde à s’intéresser à ce concept. Des initiatives similaires existent en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Turquie, en Inde et en Arabie saoudite. En août dernier, la Chine a même annoncé avoir atteint une vitesse de près de 1000 km/h avec son maglev T-Flight basé sur le principe de l’Hyperloop. L’objectif du projet est de se substituer aux vols courts en Europe et les trajets longs en voiture par des alternatives avec un prix du billet analogue à celui des compagnies aériennes low-cost.

Un premier test réussi

Certes, l’équipe européenne est encore loin de pouvoir battre ce record chinois, mais à en croire un communiqué de presse publié par Hardt Hyperloop sur son site web le 9 septembre dernier, les choses avancent bien. Selon le document, la société a testé un prototype de son véhicule hyperloop à l’European Hyperloop Center (EHC) de Veendam, aux Pays-Bas. Et elle se dit satisfaite des résultats de ce premier essai. En effet, l’engin est parvenu à se déplacer à une vitesse maximale de 30 km/h sur une distance d’environ 90 mètres avec une accélération de 0,2 G. À noter que la piste d’essai de l’EHC fait au total 420 mètres de long.

Un environnement sous vide dédié à la technologie hyperloop

Cette étape a permis à Hardt Hyperloop de démontrer la capacité de ses technologies de traction qui comprend le système de lévitation magnétique, le guidage et la propulsion du véhicule hyperloop. Le test s’est déroulé dans le cadre de l’European Hyperloop Center Grand Event. Pour info, l’infrastructure d’essai européenne de l’EHC offre un environnement sous vide avec une pression de 1 millibar, soit la pression requise pour faire fonctionner un train hyperloop dans des conditions opérationnelles. L’installation comprend 34 tubes en acier interconnectés qui possèdent chacun un diamètre de 2,5 mètres.

Un pas important

La prochaine étape pour Hardt Hyperloop consistera à tripler au moins cette vitesse. « Nous sommes ravis de ce premier résultat et nous sommes impatients d’effectuer nos prochains essais à pleine vitesse, près de 100 km/h, dans l’EHC avec un changement de voie plus tard cette année », a laissé entendre son directeur en charge de la technologie et de l’ingénierie, Marinus van der Meijs.

De son côté, le PDG de la société, Roel van de Pas, a déclaré que cette réalisation marquait un grand pas dans le développement du concept de l'hyperloop non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Plus d'infos : hardt.global.