IronLev : un train à lévitation magnétique testé en condition réelle sur une voie ferrée (non modifiée)

Les trains à sustentation magnétique ou Maglevs rapides, peu bruyants et plus écologiques sont une option de transport de futur très prometteuse. Cependant, il est encore difficile de les déployer à grande échelle, car cela nécessite d’importants investissements. En Europe, après l’abandon du projet de train à sustentation magnétique Transrapid mené en Allemagne, quelques entreprises novatrices étudient actuellement certaines voies pour relancer les Maglevs. Basée en Italie, la société IronLev a notamment réalisé avec succès le premier essai du prototype de sa technologie de lévitation magnétique sur des rails existants. Cette prouesse pourrait révolutionner l’industrie du transport de personnes et de marchandises à travers le monde. Découverte.

Qu’est-ce qui distingue cette technologie IronLev ?

En 2017, cette entreprise est née de la collaboration du studio d’innovation en ingénierie Girotto Brevetti et de la start-up Ales Tech dans le cadre du développement d’un système de suspension lors du concours Hyperloop de SpaceX. Son équipe d’ingénieurs a utilisé des forces magnétiques passives pour former un « coussin d’air » qui sépare physiquement le véhicule du rail. Ce nouveau système autonome serait capable de léviter sans aucune alimentation électrique externe. Cela serait possible grâce à une configuration spéciale d’aimants permanents. Contrairement à cela, les Maglevs traditionnels basés sur des électro-aimants ont besoin d’énormes quantités d’énergie pour fonctionner.

Quels sont les atouts majeurs de cette solution ?

Sur son site web, cette société met en exergue les principaux avantages de ce nouveau concept. Selon elle, ce système de lévitation breveté n’entraîne aucun frottement, car ce dernier ne dépend pas de la vitesse. Il pourrait être appliqué aussi bien en rénovation qu’en construction nouvelle de systèmes de transport. La société affirme également que cette technologie peut supporter le poids de l’objet à une vitesse nulle. Ce qui signifie que le véhicule équipé peut léviter en permanence au-dessus des rails. Il est prêt à être déplacé immédiatement.

Ce système de lévitation permet de mettre en œuvre un contrôle dynamique, avec la possibilité d’intervenir en temps réel dès la moindre imperfection détectée sur la voie. L’entreprise IronLev a aussi précisé que sa solution est moins coûteuse et plus facile à déployer que les systèmes de transport à sustentation magnétique conventionnels. Celle-ci peut s’adapter aux rails déjà en service, évitant ainsi les grosses dépenses liées à la construction des voies de guidage dédiées. De plus, il n’est pas nécessaire d’électrifier les voies utilisées.

Des essais réussis en conditions réelles

Dès son lancement en 2017, cette entreprise a conçu et testé en laboratoire un prototype de sa technologie de lévitation ferromagnétique passive en forme de U. Un an plus tard, elle a construit une plateforme de chariot à base de ce système innovant pour accueillir un véhicule électrique Tesla de deux tonnes. Avec la voiture dessus, ce démonstrateur a pu être déplacé par une simple pression de la main. Ensuite, l’équipe s’est concentrée sur le développement de la solution de lévitation pour les Maglevs du futur. Récemment, elle a annoncé la réussite du premier essai de ce système révolutionnaire sur la ligne de chemin de fer Adria-Mestre, en Vénétie.

Cet essai a démontré qu’il était possible d’appliquer la lévitation magnétique sur des voies ferrées déjà en place. De plus, les mesures effectuées ont confirmé les caractéristiques uniques du démonstrateur, en l’occurrence, sa grande efficacité, l’absence de frottement et la réduction du bruit et des vibrations. Lors du test, le prototype pesant une tonne a lévité sur des patins magnétiques. Il s’est déplacé à une vitesse autoalimentée de 70 km/h grâce à des moteurs montés au niveau des patins. Pour le moment, l’entreprise n’a pas divulgué d’autres informations sur cette innovation. Lors de ses prochains travaux, elle prévoit de construire et de tester un véhicule complet d’environ vingt tonnes, qui pourrait atteindre une vitesse maximale de 200 km/h. Plus d’informations : Ironlev.com. Que pensez-vous de ces recherches pour développer le transport à lévitation magnétique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .