Il transforme son vélo en « rail-bike » pour rouler sur les voies de chemins de fer abandonnées

Un Géo Trouvetou répondant au nom de Pete a développé une technique créative pour transformer un vélo conventionnel en vélo-rail. Il faut dire que ce bricoleur a une véritable passion pour le cyclisme. Conscient du fait qu’il existe beaucoup de voies ferrées non utilisées dans le monde, il s’est alors lancé dans ce projet qui ne manquera certainement pas de faire de nouveaux adeptes. Le concept ne constitue plus une nouveauté. Le marché regorge déjà d’une quantité considérable de modèles de rail bikes permettant de parcourir des tronçons de voies ferrées abandonnées. Cependant, cela n’a pas empêché Pete de concevoir le sien.

Aucune soudure

Les cyclos-draisines peuvent être utilisées dans le cadre d’une activité sportive. Certains s’en servent aussi pour profiter tout simplement des chemins de fer inutilisés, et ce, de façon écologique. Mais quelle que soit la nature de l’usage dont on en fait, ces engins procurent des sensations hors du commun. Le modèle créé par Will est une bicyclette modifiée conçue pour pédaler sur un rail. Le bricoleur a tout prévu jusqu’aux moindres détails pour s’assurer que l’engin fonctionne à merveille et le plus sûrement possible. Et pour ne pas condamner son vélo à rouler sur les voies ferrées, il n’a utilisé aucune soudure pour l’assemblage. Au lieu de cela, les différentes parties de la structure sont assemblées au moyen de boulons. Cela signifie que le rail-bike est facilement démontable.

Le recyclage à l’honneur

Pour se maintenir en équilibre, la cyclo-draisine de Will utilise un cadre tubulaire qui repose sur l’autre rail. Fait intéressant, pour construire le véhicule, l’homme a utilisé des pièces provenant d’une trottinette. Une fourche de vélo supplémentaire fait même office de guide de roue. Cette pièce comporte aussi une petite roue pour maintenir l’engin dans l’axe du rail.

Certes, la conception semble aboutie sur les photos partagées sur les réseaux sociaux, mais l’inventeur a révélé qu’avant d’en arriver là, il a fait face à de multiples problèmes. Une fois, alors qu’il pédalait à environ 30 km/h, le guide de roue s’est accroché à une aiguille (intersection de ligne). Certes, cet incident a endommagé le vélo, mais le conducteur s’en est sorti indemne.

On attend la suite

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce projet prouve qu’avec un peu d’imagination et de créativité, il est possible de tirer parti des voies ferrées désaffectées. Le rail bike est un moyen idéal pour découvrir une autre facette du cyclisme. Qui plus est, il s’agit d’un véhicule écologique qui ne risque pas de polluer la planète. Reste à savoir si Will continuera à perfectionner le design de sa cyclo-draisine pour nous impressionner davantage. Pour plus d’informations : velospace. Que pensez-vous de ce rail bike ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .