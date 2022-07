Il invente un kit pour transformer son vélo en draisine pour rouler sur les rails des voies ferrées abandonnées

Alors que certains aiment faire du vélo dans une salle de gym, chez eux ou en ville, d’autres préfèrent s’évader pour parcourir les sentiers de randonnée. De nos jours, le vélo de montagne est une activité de plus en plus appréciée car il permet d’entretenir le physique tout en profitant de la nature. Cam Engineering a mis au point un système original lui permettant de sillonner en toute liberté les circuits de chemins de fer abandonnés de la Californie. Il a équipé son vélo de stabilisateurs pouvant se plier lors des balades sur les routes et se déplier pour rouler sur les voies ferrées.

Une conception misant sur la polyvalence

Le concept de vélo sur rail n’est pas nouveau. Rappelons qu’il existe déjà différents modèles d’engins à pédales permettant de rouler sur les tronçons de voies ferrées désaffectées. Appelés également cyclo-draisines, ils sont spécifiquement conçus pour des activités sportives et/ou récréatives. Les modèles les plus anciens sont dotés de deux postes de conduite, chacun disposé sur un rail. Ces postes de conduite sont reliés ensemble au moyen d’une plateforme qui, pour certains modèles, peut accueillir une à deux personnes assises. Ces engins avancent grâce à la force physique de deux pédaleurs, ce qui n’est pas le cas du rail bike de Cam Engineering.

Entre vélo traditionnel et draisine

Grâce à une roue supplémentaire située à l’avant et un stabilisateur sur le côté, le vélo développé par le Youtubeur arrive à circuler sur une voie de chemin de fer. Lorsque les accessoires sont repliés, on retrouve un vélo conventionnel qui peut circuler sur les sentiers. Pour éviter que la roue additionnelle ne dévie du rail, des disques de positionnement sont placés sur ses deux côtés.

“Il s’agit d’un accessoire de chemin de fer pour mon vélo qui se plie sur le vélo pour pouvoir rouler sur la route et se déplie ensuite sur les voies ferrées pour pouvoir rouler sur les rails. Les voies sur lesquelles je roule sont des voies abandonnées en Californie centrale. Le trajet que je fais est d’environ 10 miles vers le sud le long de la côte sur les rails et ensuite 10 miles vers le nord et environ 5 miles sur la route.” Cam Engineering

La stabilité, un point crucial

Afin d’améliorer encore plus la stabilité, une flèche télescopique au bout due laquelle se trouve une autre roue, est fixée au vélo. Jouant le rôle de stabilisateur, cet accessoire a une longueur ajustable, en fonction de l’écartement entre les rails. Les deux équipements sont repliables, permettant un transport facile de l’engin, mais aussi pour faciliter la pratique du vélo classique. Toutefois, il y a petit inconvénient lié à la roue avant: celle-ci n’offre pas assez de dégagement lorsque la piste traverse la chaussée…