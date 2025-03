« 18 700 km et 13 pays », départ pour le plus long voyage en train du monde en 21 jours

Je ne sais pas vous, mais moi, j’ai toujours été fascinée par les longs trajets. Je vous rassure, je ne vous parle pas des kilomètres avalés en pleine nuit sur le bitume, mais plutôt ceux pendant lesquels on prend le temps d’admirer le paysage. Alors quand j’ai découvert qu’on pouvait relier le sud du Portugal à Singapour en train, j’ai eu un petit espoir : réaliser ce grand voyage. Imaginez : 19 000 km, 13 pays traversés, des dizaines de paysages, des langues, des gares, des rizières, des steppes, des villes inconnues… Et, le tout sans jamais quitter les rails. Vous imaginez ce voyage hors norme, hors de prix ? Laissez-moi vous surprendre !

De Lagos à Singapour : l’idée folle qui devient concrète

Tout commence à Lagos, au bord de l’océan Atlantique. Une petite ville ensoleillée du sud du Portugal. De là, vous pouvez prendre un train et, si vous êtes prêt à enchainer les correspondances, à sauter d’un fuseau horaire à l’autre et à montrer votre passeport un certain nombre de fois… vous finirez à Singapour. Oui, Singapour. La cité-jardin ultra-connectée à l’autre bout du monde. Entre les deux ? Lisbonne, Madrid, Paris, Berlin, Varsovie, Moscou, puis le mythique tronçon transsibérien jusqu’à Pékin, suivi d’une descente vers le sud-est asiatique via Kunming, Hanoï, Vientiane, Bangkok, Kuala Lumpur, Penang, et enfin, l’arrivée à Singapour.

Une épopée désormais possible !

Eh oui, le trajet est réellement possible depuis la fin de l’année 2021, lorsque la ligne ferroviaire entre Kunming (en Chine) et Vientiane (au Laos) fut achevée. Elle comble un ancien vide, un de ces tronçons qui obligeaient à prendre un bus ou à contourner. Maintenant, plus besoin de descendre du train : tout s’enchaîne. Quant au prix, je vais aussi vous étonner, on est bien loin d’un voyage dans le fameux Orient-Express facturé près de 5 000 € par personne pour deux petits jours de voyage ! Vous voulez connaître le prix, lisez mon dernier paragraphe, vous allez être surpris !

Combien peut coûter un tel voyage à travers le monde ?

Là encore, c’est une surprise, car ce voyage ne coûte pas plus cher qu’un séjour dans un palace 5 étoiles ! Selon les estimations, il faut compter environ 3 000 € pour tout le trajet, avec des billets de train autour de 1 500 €, et une enveloppe d’environ 1 100 € pour les visas (sept au total quand même). Oui, cinq jours dans un train, mais franchement… imaginez le défilement des paysages, la lecture qu’on rattrape, les gens qu’on rencontre. Bon, soyons honnêtes : il y a un hic. La situation géopolitique, surtout entre l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie, complexifie un peu les choses.

Il faut prévoir un visa de transit pour la Russie (35 € si anticipé, 120 € si vous vous y prenez au dernier moment), et être ultra rigoureux dans l’organisation. Et vous, seriez-vous prêt à troquer un vol direct pour une odyssée sur rails, entre deux continents, 13 pays, une poignée de visas… et une valise remplie de souvenirs inoubliables ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .