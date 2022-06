Des panneaux solaires transparents au dessus des serres, une nécessité et une aubaine pour les agriculteurs

Certains chercheurs de l’Université de Greenwich partent du principe suivant : il serait possible d’avoir de meilleures récoltes en utilisant moins de terre et plus d’énergie solaire. Une hypothèse qu’ils tentent de vérifier en inventant des panneaux solaires transparents sur les serres, qui pourraient aider les agriculteurs à réduire leur empreinte carbone. Ils cherchent à prouver que l’énergie créée par le soleil peut être utilisée pour alimenter des systèmes d’arrosages automatiques. Le but de cette expérience est d’attacher des panneaux transparents aux murs des serres pour savoir si l’alimentation en énergie solaire permettrait d’utiliser moins de terres, pour la même capacité de production… Explications.

Les serres solaires, une alternative pour l’avenir

Face à la crise énergétique qui se profile, entre autres, à cause du conflit en Ukraine, le Royaume-Uni souhaite augmenter rapidement sa production d’énergieLes approvisionnements énergétiques du pays vont probablement devenir compliqués si le conflit perdure. Rappelons que le Royaume-Uni souhaite quintupler sa production solaire d’ici 2035 et passer à 70 gigawatts. Les essais sur la serre solaire semblent tomber à point nommé pour le pays, qui n’a pas hésité à soutenir le projet à hauteur de 250 000 £. De plus, dans le pays, les fermes agricoles sont souvent géographiquement éloignées. Pouvoir produire leur propre électricité pourrait donc devenir une nécessité, et une aubaine pour les agriculteurs.

Des panneaux solaires translucides

Ces panneaux solaires transparents qui s’installeraient sur les murs des serres auraient évidemment plusieurs avantages: outre produire de l’énergie, ils sont donc transparents et ne provoquent pas autant de pollution visuelle que les panneaux solaires classiques. En les accrochant sur les murs des serres, ces panneaux libèrent également des hectares de terrain qui ne seront pas utilisés pour les panneaux classiques, mais pour étendre les cultures ! Elinor Thomson, chercheuse et directrice de l’étude explique : “Il est compréhensible que le public ne veuille jamais voir des terres couvertes de panneaux solaires, c’est donc un moyen pragmatique de moderniser l’énergie solaire sur les structures existantes”.

Produire de l’électricité sans prendre trop de terres !

Pour parvenir à laisser les terres à l’agriculture, les chercheurs ont donc installé des panneaux photovoltaïques verticaux semi-transparents sur les murs et le toit de la serre. La lumière peut ainsi continuer à pénétrer dans la structure, fait murir les végétaux et produit en même temps de l’énergie. Bientôt, l’essai se fera également sur les polytunnels de culture avec les mêmes panneaux, mais flexibles… Les spécialistes savent déjà installer des panneaux solaires au-dessus des polytunnels de culture, mais ils ombrent une partie des tunnels puisqu’ils sont opaques… En les rendant transparents, ils pourraient donc utiliser la totalité de la surface des tunnels pour cultiver leurs terres.

Les chercheurs voudraient maintenant trouver le moyen de produire leur invention à grande échelle, et tenter de créer des panneaux solaires transparents mais teintés en orange pour aider les feuillus à se développer plus amplement. Ces panneaux solaires ont certainement un bel avenir, car ils permettront aux agriculteurs de ne pas « condamner » des hectares cultivables pour y « planter » des panneaux solaires classiques. Et ce serait quand même beaucoup plus esthétique, même si cet objectif n’est pas essentiel !