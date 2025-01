JinkoSolar dévoile une cellule solaire pérovskite-silicium d’une efficacité record de 33,84 %

Les scientifiques s’efforcent d’augmenter l’efficacité de conversion des panneaux solaires afin de favoriser la production d’électricité verte à partir de la lumière naturelle émise par le Soleil. Il s’agit effectivement d’une source d’énergie renouvelable. Alors que le monde ambitionne d’atteindre la neutralité carbone, l’amélioration de la conception des modules solaires constitue ainsi une nécessité. Comme ses pairs, la marque chinoise JinkoSolar partage cette vision. Preuve en est, elle vient d’annoncer un nouvel exploit qui pourrait mener vers l’adoption de systèmes photovoltaïques de plus en plus performants. Concrètement, le fabricant asiatique affirme avoir atteint un rendement de conversion de 33,84 % avec une cellule solaire tandem pérovskite-silicium.

Un résultat certifié

JinkoSolar a ainsi battu son précédent record d’efficacité qui était de 33,24 %. Concernant la nouvelle performance, elle a été validée par l’Institut de microsystèmes et de technologies de l’information de Shanghai de l’Académie chinoise des sciences. Pour parvenir à un tel résultat, la société a utilisé sa propre cellule solaire monocristalline TOPCon à haut rendement de type N comme couche inférieure. De plus, elle s’est appuyée sur les percées qu’elle a réalisées ces dernières années dans le domaine des cellules solaires à pérovskite. « Des innovations telles que la technologie de contact passivé sur toute la surface, la technologie de passivation des défauts interfaciaux de pérovskite et la technologie de passivation des défauts en vrac ont contribué à l’efficacité accrue de la cellule tandem pérovskite/TOPCon », a déclaré JinkoSolar.

Des avancées de plus en plus prometteuses

Pour rappel, le précédent record réalisé par l’entreprise avait également été confirmé par l’Institut des microsystèmes et des technologies de l’information de Shanghai de l’Académie chinoise des sciences. Il remontait à juin 2024. Pour y parvenir, JinkoSolar avait eu recours à une « nouvelle technologie de piégeage de la lumière » ainsi qu’à une technologie de passivation de surface efficace mettant en œuvre des matériaux hybrides. Le nouveau rendement a donc été atteint en s’appuyant en partie sur cette réalisation antérieure.

Les records s’enchainent

Bien sûr, JinkoSolar n’est pas le seul acteur du monde de l’énergie solaire à s’efforcer d’améliorer le rendement des cellules photovoltaïques. Un autre fabricant chinois, Longi, a précédemment annoncé avoir atteint une efficacité de conversion de 34,6 % avec un appareil en tandem pérovskite. De même, une équipe de l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah d’Arabie saoudite (KAUST) avait réussi à concevoir une cellule tandem pérovskite-silicium dotée d’un rendement de conversion de 33,7 %.

De son côté, l'Institut allemand Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire a déclaré que l'efficacité des cellules tandem pérovskite-silicium pourrait monter jusqu'à 39,5 % au cours des prochaines années. Plus d'infos : jinkosolar.com.