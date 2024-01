Le design Biophilique, « des bienfaits sur la santé et les performances énergétiques » des bâtiments

Dans la plupart des grandes villes, les habitants ont rarement l’occasion de profiter de la nature, de contempler le coucher du soleil, d’écouter les chants d’oiseaux ou le bruit des cours d’eau, etc. Nous passons la plupart de notre temps à l’intérieur, que ce soit à la maison ou au travail. Cependant, le contact régulier avec le monde naturel contribue à améliorer notre santé et notre bien-être. C’est là tout l’intérêt du design biophilique, une conception innovante qui aide les personnes à reconnecter avec l’environnement naturel. En effet, les architectes biophiliques doivent mettre en œuvre une approche qui permet d’intégrer des éléments de la nature dans la structure du bâtiment lui-même. Découvrez dans cet article ce concept de construction particulier.

Les différences entre l’architecture durable et le design biophilique

Lors d’un projet de construction de maison, les architectes et les constructeurs ont souvent tendance à se préoccuper surtout du confort et de l’habitabilité des espaces. Si leur objectif est de réaliser un bâtiment durable, ils doivent y intégrer des éléments qui permettent d’atteindre une meilleure efficacité énergétique et un faible impact carbone. En plus de son aspect esthétique, le mur végétalisé est une solution qui contribue à la préservation de l’environnement en diminuant le niveau de carbone dans l’air, particulièrement élevé dans les zones urbaines. De plus, elle favorise l’amélioration du confort thermique des habitations, que ce soit en été ou en hiver. Ces constats résultent d’une récente étude conduite au Royaume-Uni et diffusée dans la revue ScienceDirect. Le design biophilique va cependant plus loin en visant à rapprocher les humains du monde naturel. Il est à noter que la recherche de cette connexion avec la nature est innée chez l’Homme, selon Edward Wilson dans son livre intitulé « Biophilia ».

Les principaux bienfaits de l’architecture biophilique

Des études ont montré que ce concept de construction lié à la nature présente des bienfaits importants pour la santé. D’après Catie Ryan, chef de projet chez Terrapin, après une exposition au stress, des stimuli audibles tels que les sons de la nature amélioreraient de 37 % la santé mentale d’une personne. Une autre recherche a affirmé qu’en plaçant des plantes à l’intérieur de la maison, les habitants ressentiraient moins de stress. Dans cette même optique, un rapport d’étude de l’International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) a déclaré que les espaces construits par les humains sont séparés du monde naturel. Cela serait potentiellement néfaste pour la santé psychologique et physique.

Les critères à considérer en amont du projet

Lors d’un projet de construction d’une maison au design biophilique, les architectes et les designers doivent prendre en compte certains facteurs, dont la vue, le toucher et l’ouïe. On peut utiliser des meubles et des tissus aux motifs d’animaux et de fleurs à l’intérieur du logement. Dans les grandes maisons, il est possible de prévoir de grandes fenêtres qui donnent sur un jardin luxuriant, sur quelques arbres plantés dans la cour ou sur les paysages naturels environnants. Ce qui permettra aux résidents d’apprécier de temps en temps des vues sur les végétations.

Pour le toucher, il convient de privilégier l’utilisation des matériaux naturels à l’intérieur (des rideaux en fibres végétales, des revêtements de sol en bois, etc.). Afin d’imiter les sons des cours d’eau dans la nature, on peut aménager des arroseurs ou des fontaines dans le salon ou dans le jardin. Il est à préciser que l’eau en mouvement libère des ions négatifs qui agissent comme un stimulant physiologique pour le corps humain.

Quelques idées pour adopter le design biophilique

La création d’un espace de vie extérieur est envisageable pour les maisons construites en pleine ville. Les propriétaires ont le choix de créer une terrasse, un patio ou une salle à manger extérieure. La présence de ces endroits peut encourager les membres de la famille à sortir, à s’éloigner des écrans, à respirer de l’air frais, etc. Ceux qui ont la main verte peuvent ajouter une serre au côté sud de leur habitation.

En effet, faire pousser des fleurs, des légumes ou d’autres plantes sont un moyen efficace pour se connecter avec le monde naturel. De plus, ce type d’aménagement peut être utilisé pour augmenter la performance énergétique d’un bâtiment. Outre cela, les toits et les murs végétalisés constituent d’autres idées innovantes pour adopter ce design biophilique. Que pensez-vous de ce rapprochement avec la nature ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .