Ces quatre maisons se fondent dans le paysage, ce sont des architectures biophiliques

De plus en plus de constructeurs ou d’autoconstructeurs se dirigent vers un design biophilique, parfois sans même le savoir… Le design biophilique consiste simplement à concevoir des lieux d’inspiration et de repos qui relient les êtres humains à leur environnement. Un retour aux sources en quelques sortes, qui inspire de nombreux architectes et créateurs dans le monde entier. Le design biophilique est un concept qui a pour objectif d’intégrer une construction sans dénaturer l’environnement, en choisissant des matériaux naturels par exemple, ou des couleurs qui se rapprochent des couleurs environnantes. Nous vous proposons de découvrir quatre structures réelles ou conceptuelles de ces maisons d’un nouveau genre. Présentation.

La Slope House

La Slope House est un concept créé par Milad Eshtiyaghi, spécialiste de visualisation 3D. C’est une maison en A qui utilise en fait, une conception biophilique à l’extérieur comme à l’intérieur. Le concepteur est un adepte des terrains escarpés, falaises accidentées et cabanes isolées, et cela se ressent dans la Slope House. Cette cabane originale se trouve nichée au sommet d’une colline dans une forêt tropicale brésilienne, elle se présente comme une variante d’une maison en A. Deux modules composent cette maison :

Le volume interne qui accueille l’espace nuit et la cabine,

Le second volume propose la salle à manger, la cuisine et un espace de repos.

La cabine minuscule d’Eshtiyaghi est appuyée sur un système de fermes, choisi pour minimiser l’impact de la maison sur le paysage existant. Cette maison quelque peu excentrique s’intègre parfaitement dans le paysage. Jolie non ?

Le Easyhome Huanggang Vertical Forest City

Cette construction est tout simplement extraordinaire et gigantesque puisqu’il s’agit d’un immeuble. Ce complexe se compose de cinq tours destinées à atténuer les effets de l’urbanisation et ramener la biodiversité en ville. Cette œuvre est celle de Stefano Boeri, un architecte italien qui souhaitait créer un complexe forestier urbain. Il a choisi la ville de Huanggang en Chine pour réaliser son projet. Dans cette tour forêt, ce sont 404 arbres différents qui permettent aux tours d’absorber 22 tonnes de CO2 chaque année, tout en produisant 11 tonnes d’oxygène. Et, évidemment, la tour augmente la biodiversité en ville, devenant un refuge pour les insectes et les oiseaux.

La Hugging House

Cette maison est un concept architectural d’éco-maison moderne qui se compose d’un toit jardin totalement intégré au paysage environnant. Cette maison n’est encore qu’un concept imaginé par le cabinet d’architectes Veliz Arquitecto. L’un des concepteurs explique : « Nous avons profité des pentes du terrain afin de créer des connexions visuelles à différentes hauteurs avec la végétation existante et au-delà du paysage. Le toit jardin est exceptionnel et l’escalier semble comme en lévitation.

La Playa Viva ou Cabane de Plage

Cette maison de plage existe vraiment et se trouve à Juluchuca, au Mexique. Elle fait partie d’un ensemble composé de villas hors réseau de style cabane dans les arbres, avec des toits en forme d’ailes et a été conçue par Atelier Nomadic, un cabinet d’architecture basé à Rotterdam et spécialisé dans le biophilique. Totalement incluse dans le feuillage et épousant les formes du terrain accidenté, elle immerge totalement les hôtes dans la nature luxuriante qui l’entoure. Le toit de cette maison de plage fonctionne comme un énorme parapluie et, par ses formes paraboloïdes, offre également une protection totale contre le soleil…