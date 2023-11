Une annonce immobilière devient virale en proposant « la maison la moins chère du monde »

Le marché de l’immobilier n’est pas dans sa meilleure forme actuellement ! Les vendeurs doivent baisser leurs prix, face à des taux d’intérêt qui augmentent et aux difficultés qu’ont les acheteurs d’obtenir un crédit immobilier. Toutefois, au détour d’un site internet, il est possible de trouver de surprenantes annonces immobilières pour lesquelles aucun crédit ne sera nécessaire. Dans le Michigan, aux États-Unis, l’agent immobilier Chris Hubel détient, dans son « catalogue », la maison qui doit être la moins chère au monde. Située à Pontiac, cette maison complètement délabrée n’est plus habitée depuis 10 ans et les enchères débutent à 1 $ ! En publiant cette annonce sur Internet, l’agent immobilier a sans doute réalisé une belle opération marketing et les enchères devraient grimper. Découverte.

Retour sur l’histoire de cette « maison »

Lorsque l’on observe les photos de ce que l’agent immobilier appelle une maison, nous avons plus l’impression d’une vieille bicoque en bois. Elle ne paie pas de mine, et à l’intérieur, c’est peut-être encore pire qu’à l’extérieur. Située à Pontiac, construite en 1956 et délaissée depuis quelques années, la demeure nécessite une rénovation majeure. Enfin, il semblerait qu’elle nécessite une reconstruction totale plutôt. Les intérieurs sont tellement en mauvais état que les travaux à entreprendre doivent atteindre des sommes faramineuses ! Décrite comme « la maison la moins chère du monde », elle présente des signes évidents de négligence extérieure avec des planchers rayés et une pelouse envahie par des plantes.

L’agent immobilier reste confiant !

Mais qui pourrait acheter cette maison aux plafonds tombés, aux murs éclatés et aux fenêtres non fixées ? D’après l’agent immobilier, malgré son état délabré, elle a un fort potentiel. D’une superficie de 62 m², la maison a été mise en vente récemment, suscitant un intérêt massif avec des centaines d’appels, de messages et d’e-mails. Elle a été la propriété d’une femme pendant près de 20 ans et lui avait coûté, en 2004, la somme de 30 000 € environ. Probablement très peu, voire pas du tout entretenue, la maison a été mise en vente en 2011 pour moins de 10 000 €, mais n’a pas trouvé preneur. Abandonnée par sa propriétaire sans que l’on en connaisse la raison, cette maison a « survécu » comme elle a pu aux affres du temps ! Depuis 2011, c’est la première fois qu’elle revient sur le marché de l’immobilier.

Un succès phénoménal… sur les réseaux sociaux

Bien que la maison soit virtuellement vide, à l’exception de quelques armoires et luminaires usés, la couche de poussière et de crasse qui recouvre le sol de la cuisine témoigne de son besoin évident de rénovation. L’agent immobilier, qui a sûrement senti le bon plan, l’a mise en ligne et a déjà attiré près de 100 000 vues sur son annonce. Hubel, qui avait depuis un moment l’idée de mettre une maison en vente pour seulement 1 $, considère cette opportunité comme une réussite. Cependant, la maison, bien que cotée à 1 $, ne sera pas réellement vendue à ce prix, a clarifié Hubel.

Le prometteur immobilier estimait qu’elle se vendrait entre 40 000 à 50 000 € avec un prix de vente de la maison rénovée inférieur au marché local. Elle a finalement été vendue un peu plus de 50 000 €. Plus d’informations : zillow.com. Que pensez-vous de cette initiative ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .