Aussi impressionnant que le « Glory Hole » du lac Beryessa voici le « trop-plein » du lac Ladybower situé en Angleterre

La plupart des barrages hydrauliques utilisent un déversoir (ou canal de débordement). Ces déversoirs servent à drainer l’excès d’eau qui recouvrirait, sans eux, les paysages environnants. Nous vous avions présenté le « Glory Hole » du lac Beryessa aux Etats-Unis, un trou d’eau géant aussi grand qu’un immeuble de 18 étages.

Cette fois-ci c’est vers le Royaume-Uni qu’il faudra envisager un détour si vos futurs voyages vous emmènent dans le Derbyshire ! Le Ladybower Reservoir est une structure de plusieurs déversoirs en pierre à bord évasé de 24 mètres de diamètre chacun. Ils contrôlent les niveaux d’eau de Ladybower depuis 1940. Découverte.

Un immense déversoir à l’architecture impressionnante

Les déversoirs de Ladybower, lors de leur construction en 1940 ont inondé le village de Derwent. Si les trois réservoirs (Howden, Derwent et Ladybower) sont à sec la plupart du temps, en 2018, année aride, le village englouti renaissait des fonds, ou plutôt ses ruines. Il a attiré tellement de curieux que le Peak District National Park qui gère le lieu a dû demander explicitement de toucher avec les yeux et non avec les mains !

Le Ladybower Reservoir fait parti d’un ensemble de trois réservoirs semblables qui permettre aux rivières Ashop et Derwent de garder un niveau d’eau stable. Ladybower fût construit entre 1935 et 1943 en complément des deux autres réservoirs et rempli en 1945.

Sous le barrage on trouve une tranchée profonde de 54, 9 m sur 1, 8m de large… Et celle-ci d’étend sur 152, 4 m. Pour construire ce déversoir impressionnant, il a fallu 100 000 tonnes de béton, 1 million de tonnes de terre et 100 000 tonnes d’argile pour construire cet édifice impressionnant.

Disparition du village de Derwent

Lors de son remplissage, le village de Derwent fût rayé de la carte en 1946. Le village d’Ashopton a également été englouti sous les eaux du barrage. Lors des années de grandes sécheresses (1976,1995,2018) le niveau d’eau baisse tellement que Derwent est encore visible.

Un détour par LadyBower s’impose si vous passez par-là, l’architecture de ces déversoirs est juste impressionnante !