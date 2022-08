Ils inventent un revêtement innovant et autocicatrisant qui efface les rayures en exposant la carrosserie au soleil

Chez les propriétaires de voitures, il y a deux écoles: ceux qui considèrent leur voiture comme un moyen de se déplacer d’un point à un autre, et qui accordent peu d’importance à l’esthétique; et ceux pour qui la voiture est un bijou précieux qui doit être parfait, rutilant et sans aucune rayure. Pour cette seconde catégorie, la moindre éraflure est un drame, et il faut à tout prix tenter de la faire disparaître. C’est alors le rush sur les stylos efface-rayures, polish, peinture et autres produits de réparation. Des scientifiques coréens pourraient bien avoir trouvé le remède miracle grâce à un revêtement “autocicatrisant”. Une invention géniale, que nous vous proposons de découvrir !

Quelle est cette invention ?

Des scientifiques coréens ont donc mis au point un revêtement qui « guérit » automatiquement les rayures sur une carrosserie en 30 minutes seulement lorsqu’elle est exposée à la lumière du soleil. Ce nouveau revêtement contient en fait un réseau de polymères à base d’acrylique polyol, avec ce que l’on appelle une structure d’urée encombrée. En fait, les polymères ont des liaisons chimiques dynamiques qui peuvent se rompre en étant stimulées, puis se reformer dans leur position initiale. Cette technique innovante permettrait donc de faire disparaître les microrayures. Le déclencheur du stimulus est la chaleur fournie par un colorant photothermique organique qui capte la lumière infrarouge, également intégré au revêtement.

Des tests plutôt convaincants

Dans l’étude publiée sur le site ACS Publications, les scientifiques expliquent avoir réalisé des tests de leur revêtement innovant. Ils ont constaté que le délai d’une demi-heure en plein soleil pouvait être raccourci grâce à une lumière concentrée sur le point de rayure. Des revêtements cicatrisants existent déjà, puisqu’il est déjà possible de réparer des rayures ou microrayures, mais ce nouveau système offrirait plusieurs avantages:

En utilisant des colorants photothermiques organiques, il a besoin de beaucoup moins d’énergie pour fonctionner que les versions ordinaires.

pour fonctionner que les versions ordinaires. Il fonctionne beaucoup plus rapidement que les cicatrisants actuels, qui peuvent demander jusqu’à une semaine de séchage.

Le nouveau revêtement peut également réparer une rayure au même endroit plusieurs fois, contrairement aux matériaux autoréparateurs qui fonctionnent en faisant éclater des capsules de résine.

Et il n’altère pas non plus la peinture !

Les inventeurs de ce nouveau revêtement cicatrisant précisent qu’il est totalement transparent et n’altèrera donc pas le peinture de la carrosserie. De plus, il peut être appliqué par pulvérisation, ce qui le rend plus précis et plus économique également. L’équipe affirme aussi que ce revêtement pourrait également être appliqué à d’autres appareils souvent rayés, comme les téléphones ou les matériaux de construction. Les recherches qui ont mené à l’invention de ce nouveau revêtement ont été effectuées par l’équipe des Dr Jin Chul Kim, Young Il Park et Ji-Eun Jeong de l’Institut coréen de recherche en technologie chimique (KRICT). Si ce revêtement venait à être commercialisé, nul doute qu’il intéresserait de nombreux particuliers, mais également les professionnels de la réparation automobile… Plus d’infos : Eurekalert.