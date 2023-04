Faltazi réinvente le récupérateur d’eau de pluie avec un « toit entonnoir » innovant

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC) entrera en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024. Elle obligera tous les foyers français à disposer d’une solution pour trier leurs biodéchets. Cette nouvelle mesure provoque un regain de créativité quant à l’invention de composteurs. Le réchauffement climatique, lui, impose progressivement la récupération des eaux de pluie, pour faire face aux sécheresses qui s’annoncent. Le studio de designers industriels Faltazi surfe sur la tendance avec Rosiluv, le récupérateur d’eau de pluie et Ekovore, le composteur urbain de quartier. Deux produits éco-conçus, comme le sont tous les objets de leur gamme. Découverte.

Rosiluv, le nouvel outil pour le potager

Rosiluv se présente comme une solution astucieuse pour récupérer l’eau de pluie. Ce n’est pas à proprement parler un récupérateur d’eau de pluie, mais un entonnoir de 4 m² qui s’installe directement sur une tonne à eau. L’idée étant de pouvoir collecter l’eau de pluie sans avoir besoin de raccorder le récupérateur à une gouttière. En d’autres termes, vous pouvez installer un réservoir de 1 000 l au beau milieu de votre jardin et le coiffer de cet entonnoir. L’eau de pluie sera alors redirigée vers le réservoir, ce qui évitera les allers-retours pour remplir un arrosoir par exemple. De plus, le dessous de l’entonnoir, fabriqué en acier galvanisé, vous permet de mettre vos outils de jardin à l’abri, près de votre récupérateur. Dans cette catégorie, il existe aussi PLUV, un récupérateur d’eau de pluie, autonome également, pourvu d’un réservoir d’une capacité de 2 000 l !

Ekovore, le composteur de jardin

Chez les Faltazi, le compostage est important. Ils proposent ainsi trois composteurs de différents volumes (300, 500 et 800 l) pour répondre aux besoins de chaque famille. Les composteurs Ekovore sont protégés des rongeurs, car ils sont dissociés du sol. Ils fonctionnent grâce à une table d’ensemencement qu’il faudra d’abord nourrir avec quelques poignées de microorganismes vivants, tels que les vers lombricomposteurs.

Étant hors sol et présenté sur pieds, le composteur peut également s’installer sur une terrasse ou sur un balcon. Enfin, il est doté d’un système d’ouverture par le bas, permettant de le vider. Il suffit de glisser une brouette sous le composteur, pour récupérer le terreau. Nous pourrions par ailleurs citer le poulailler urbain Ekovore, un poulailler comme vous n’en n’avez, à priori, jamais vu ! Destiné aux zones urbaines, il a pour vocation de sensibiliser les plus jeunes à la valeur des déchets alimentaires. Avec un tel design, il s’adapte parfaitement au mobilier urbain moderne. Et nous n’avons aucun doute quant au fait que les poulettes apprécieront leur joli logis !

Faltazi, c’est qui ?

Le cabinet de design Faltazi est situé à Nantes, constitué de designers et d’industriels, qui collaborent déjà avec de grandes marques comme Bébéconfort, SEB ou Wirquin. Pour ces marques, ils conçoivent des poussettes, des fers à repasser ou encore des bouilloires électriques. Par ailleurs, ils travaillent également sur leurs projets respectifs, avec une gamme assez large allant de la cuisine avec Ekokook au projet Ekovore. Présenté comme atypique, ce cabinet de design met un point d’honneur à fabriquer des produits éco-conçus et à imaginer « des scénarios alternatifs, collectifs, qui questionnent et modifient structurellement les paradigmes depuis longtemps installés du design comme partenaire privilégié de l’industrie. » explique Faltazi sur son site officiel.