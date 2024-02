Oasis Biosolar invente la toiture hydroactive (3 en 1) avec panneaux solaires, végétalisation et gestion de l’eau de pluie

Il est souvent plus compliqué d’intégrer des solutions de durabilité dans les zones urbaines en raison du manque d’espace. Les entreprises exploitent généralement les surfaces disponibles sur les toits ou les façades des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels pour mettre en place des innovations telles que les panneaux photovoltaïques. Dans ce récent projet, le consortium français formé par Le Prieuré, spécialiste des solutions végétales, et l’IRFTS, fabricant d’équipements solaires, a développé un système de toiture hydroactif biosolaire.

Cette technologie révolutionnaire s’adapte parfaitement aux différentes contraintes identifiées en milieu urbain. Elle répond aux défis de la ville verte et aux nouvelles règlementations concernant les énergies renouvelables, la biodiversité et la gestion des eaux de pluie. Elle a obtenu la certification ETN (Étude de technique nouvelle) délivrée par Alpes Contrôles et Sud-Est Prévention. Bien que l’expérimentation se poursuive, les entreprises sont déjà prêtes à commercialiser leur solution de toiture Oasis Biosolar. Explications.

L’aboutissement de dix années de R & D

Les travaux de recherche et de développement réalisés par les équipes du Prieuré et de l’IRFTS ont duré environ une décennie. Ce qui leur a permis de concevoir cette solution de toiture exceptionnelle alliant la production de l’énergie solaire, la végétalisation, la récupération et le stockage de l’eau de pluie. Grâce à la végétation plantée sous les modules photovoltaïques, la production d’énergie solaire du système augmente de plus de 10 %, expliquent les experts.

Ce résultat serait obtenu grâce au phénomène d’évapotranspiration des plantes pendant les périodes chaudes. De plus, l’Oasis Biosolar intègre un système breveté de gestion des eaux de pluie, qui sert à stocker l’eau de pluie excédentaire et à irriguer les plantes par capillarité. Outre cela, l’IRFTS a fourni les systèmes de rails et de supports, conçus spécialement pour accueillir les conteneurs hydrostockés et les panneaux solaires de manière optimale.

Le fonctionnement de cette technologie de toiture hydroactive

Les conteneurs Hydrostock sont directement installés sur la membrane d’étanchéité du toit. Ils sont reliés entre eux pour y laisser l’eau circuler. Ces bacs seraient capables de stocker 52 l d’eau par mètre carré au maximum, créant ainsi une couche d’eau artificielle sous la toiture. Cette réserve d’eau est très utile pour assurer l’irrigation de la végétation. Le système comprend aussi un régulateur de débit breveté avec une double filtration permettant de contrôler la répartition de l’eau de pluie. Fonctionnant avec un micro-débit constant, celui-ci aide à éviter le colmatage, assurant ainsi un accès continu de la végétation à l’eau.

À l’aide des mèches Irig’Up, l’eau stockée remonte par capillarité jusqu’au substrat et aux plantes. En outre, une couche de distribution d’eau est placée entre les mèches et le substrat afin de garantir une distribution uniforme de l’eau dans l’ensemble du complexe végétal. Au-dessus des bacs Hydrostrock, une plaque « Modulo » robuste et résistante est installée pour supporter les rails en aluminium et les supports réglables des modules photovoltaïques, ainsi que le substrat végétal. Celle-ci est dotée d’ouvertures destinées à l’écoulement de l’eau et à l’irrigation des plantes.

Les avantages de la solution Oasis Biosolar

Ce système de toiture hydroactif et solaire concentre des caractéristiques techniques exceptionnelles qui optimisent la gestion des eaux de pluie et favorisent la biodiversité en ville, tout en autoproduisant de l'électricité propre. Son installation est relativement simple, sans perçage ni collage de la membrane d'étanchéité. D'ailleurs, cette solution est compatible avec un large éventail de panneaux solaires du marché. Ce qui permet d'adapter l'installation aux différentes configurations de toit. Elle augmente la production d'énergie renouvelable, contribue à lutter contre les inondations et à intégrer des éléments de la nature dans les environnements bâtis. Plus informations : Oasisbiosolar.fr.