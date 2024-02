Est-ce que l’eau de pluie se conserve ?

Depuis quelques années, les saisons ne sont plus ce qu’elles étaient voilà 20 ans. En hiver, il faisait froid, en été, il faisait chaud, et en mars, nous subissions les fameuses giboulées. Depuis quelque temps, le réchauffement climatique étant passé par là, les saisons sont, comme le climat, déréglées ! Le réchauffement climatique est l’une des grandes causes portées par notre gouvernement, et l’une des principales actions est d’encourager les citoyens à installer des récupérateurs d’eau de pluie. Nous sommes nombreux à en posséder, mais que devient cette eau de pluie une fois stockée ? Est-elle utilisable sur une durée illimitée ? Et, comment faire pour la garder propre, et donc prolonger sa durée d’utilisation ? On vous explique tout.

L’eau de pluie a-t-elle une durée d’utilisation maximale ?

Non, l’eau de pluie ne possède pas de date de péremption, elle est en conséquence utilisable toute l’année, même stockée d’une année sur l’autre. Cependant, si le récupérateur d’eau n’est pas correctement entretenu, cette eau, peut être néfaste pour l’environnement, et pour les plantes et les légumes qui la recevront. Concrètement, si votre eau de pluie prend une couleur brunâtre, ou qu’une odeur pestilentielle s’en dégage, alors il faudra la jeter, vider votre récupérateur d’eau, et le nettoyer de fond en comble. Voici quelques astuces pour éviter de perdre votre « récolte » d’eau de pluie.

Astuce n° 1 : installer des filtres sur votre récupérateur d’eau de pluie

Cela peut sembler évident, mais les filtres sont absolument essentiels, à la bonne conservation des eaux de pluies récupérées. Vous devez donc installer un filtre sur votre récupérateur d’eau, même si la plupart en sont pourvus. Vous pouvez également ajouter un second filtre directement dans la gouttière connectée. Ces filtres empêcheront les grosses particules comme feuille ou brindilles de pénétrer dans le récupérateur d’eau de pluie. Bien entendu, il vous faudra régulièrement vérifier que le chemin en amont du filtre ne soit pas obstrué.

Astuce n° 2 : le nettoyage du récupérateur d’eau de pluie

L’idée de pouvoir stocker les eaux de pluie est excellente, néanmoins, il est tout de même conseillé de vider et de nettoyer régulièrement les récupérateurs d’eau de pluie dits aériens. Vous pouvez, par exemple, utiliser la totalité du réservoir pour un grand nettoyage de votre cour, ou de votre terrasse. Ce qui vous permettra de procéder à un nettoyage annuel de votre cuve de récupération. Bien entendu, bannissez les produits chimiques lors du nettoyage, mais privilégiez plutôt le vinaigre blanc ou le bicarbonate. Il n’est pas indispensable de vidanger ces réservoirs pendant les saisons hivernales, lorsque les températures sont plus froides. Il est parfois possible de conserver l’eau sur une longue période si les températures demeurent suffisamment basses, car les organismes ont plus de difficulté à se développer dans l’eau froide que dans l’eau chaude. Ainsi, votre réserve d’eau de pluie ne sera pas altérée et demeurera limpide.

Astuce n° 3 : attention aux moustiques !

Pour éviter la prolifération de moustiques qui adorent les eaux stagnantes, ne laissez jamais votre récupérateur d’eau de pluie ouvert à tous les vents. Pour cela, munissez-le d’un couvercle, voire d’une soucoupe de pots de fleurs retournée. Vous pouvez aussi installer sur le dessus, une moustiquaire, un filet, ou de vieux rideaux pour le côté recyclage. Si votre récupérateur est infesté de moustiques, vous pouvez tenter de déposer des billes de polystyrène en surface. Même si ce n’est pas très écologique, c’est assez efficace pour asphyxier les larves.

Enfin, pour éviter que votre eau ne croupisse « dans votre dos », pensez à garder un œil sur votre récupérateur d'eau de pluie. Choisissez-le donc, de préférence, transparent pour savoir instantanément si votre eau est restée propre et limpide. Que pensez-vous de ces conseils ? Allez-vous les appliquer à la lettre ?