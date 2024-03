Comment conserver l’eau d’un récupérateur d’eau ?

Alors que l’hiver touche [enfin] à sa fin, le soleil commence à pointer le bout de ses rayons, et ce n’est pas pour nous déplaire. La pluie, le vent, la grisaille nous ont collé le moral en berne, et le soleil redonne un petit coup de fouet bienvenu ! Mais, qui dit soleil, dit aussi chaleur, puis canicule probablement. L’année 2023 a été la deuxième année la plus chaude, juste après 2022, selon Météo France. Si les prévisions se réalisent, les années à venir seront de plus en plus chaudes, et nous exposent à des pénuries d’eau. Pour contourner les restrictions liées à l’eau potable, vous avez peut-être pris la décision, en toute légalité, d’installer des récupérateurs d’eau de pluie. Mais, l’eau de pluie y stagne, et vous vous interrogez certainement sur sa qualité ? Comment conserver votre eau de pluie propre ? Et, comment éviter qu’elle ne se salisse ? On va tout vous expliquer !

Petits rappels concernant l’eau de pluie…

L’eau de pluie récupérée est impropre à la consommation ! En France, il est strictement interdit, pour des raisons sanitaires évidentes, de consommer de l’eau de pluie. Cette eau tombée du ciel peut être utilisée pour arroser le jardin, les plantes, nettoyer votre terrasse, vos allées, votre mobilier de jardin. Elle peut aussi être mélangée à certains matériaux (plâtre, ciment, etc.) pour réaliser quelques travaux. De plus, l’eau récupérée ne doit jamais provenir d’un toit en amiante, ou de plaques en fibrociment, elle serait polluée, et s’infiltrerait dans les sols. De plus, votre potager risque de ne pas réellement apprécier les polluants qu’elle contiendrait. Il est aussi possible d’utiliser l’eau de pluie pour la chasse d’eau ou le lave-linge, mais dans ce cas, une déclaration sera nécessaire auprès des services d’assainissement de la ville.

Comment conserver la propreté de l’eau de pluie ?

La pluie, quand elle tombe du ciel, est propre, mais sa rencontre avec l’air pollué, le toit pas très propre ou les fientes d’oiseaux l’altère. C’est aussi le cas des feuilles mortes, ou des brindilles, qu’elle pourrait drainer jusqu’à votre récupérateur. Pour éviter cela, votre récupérateur doit être muni d’un filtre, et d’un couvercle. Si vous souhaitez sécuriser un peu plus votre eau de pluie, vous pouvez ajouter un vieux collant ou un vieux bas, à l’arrivée de la gouttière. Un filtre supplémentaire ne sera jamais de trop ! Vous devrez également veiller à la propreté des gouttières sur toute leur longueur, ainsi qu’à celle du toit dont provient l’eau de pluie. Il est par ailleurs possible d’installer un grillage fin, ou une moustiquaire, ou un vieux rideau (voilage) en lieu et place du collant.

Comment être rassuré sur la qualité de l’eau ?

Si malgré un système de filtration adéquat, vous vous interrogez sur la qualité de l’eau, sachez que si cette eau change de couleur, ou dégage une odeur étrange, elle est probablement souillée. Et, pour être certains de sa qualité, il existe de petits kits composés de bandelettes de tests, qui vous indiqueront les niveaux de pH, de nitrates et de dureté. Vendus quelques euros seulement sur Amazon, Castorama ou Bricomarché, il vous suffira de lire les résultats indiqués par les bandelettes. En fonction de ces derniers, il sera possible de réajuster la qualité de l’eau, au moyen de différents produits que vous choisirez biologiques évidemment ! Que pensez-vous de ces astuces ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .