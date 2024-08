Brico Dépot propose un récupérateur d’eau de pluie Garantia de 300 l à moins de 40 €

Certaines régions de France connaissent en cette fin juillet, des températures caniculaires comme l’indique le site vigilance.meteofrance.fr. Le clivage nord-sud se vérifie encore cette année, car je vis en Seine-et-Marne, et je peux vous certifier que nous serions plutôt en alerte pluies-inondations que canicule ! Néanmoins, les franciliens doivent anticiper sur le mois d’août, effectivement hier, le 27 juillet, les rayons récupérateurs d’eau étaient bien vides ! À la recherche de bon plan, j’ai déniché un récupérateur d’eau rectangulaire 300 L gris avec couvercle et robinet de la marque Garantia au prix de 39,90 €** seulement. Et, c’est chez Brico Dépôt* que cette offre est en cours. Je vous le présente immédiatement.

Un récupérateur d’eau de pluie de 300 litres

En achetant un produit de marque Garantia, vous achetez un produit de qualité. Cette marque française œuvre depuis plus de 20 ans dans la fabrication de produits de jardins tels que les récupérateurs d’eau de pluie, ou les composteurs. ​Ce réservoir est idéal pour les jardins et les espaces extérieurs. Avec ses dimensions de 92 cm de hauteur, 80 cm de longueur et 66 cm de largeur, il s’intègre facilement dans divers aménagements. De plus, il est équipé d’un couvercle, indispensable pour limiter la prolifération de moustique, et d’un robinet PE blanc, facilitant l’accès et l’utilisation de l’eau stockée. Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés et 100 % recyclables, il est à la fois écologique et durable, pesant seulement 9,16 kg pour une manipulation aisée.

Quelques conseils pour entretenir convenablement votre réservoir

Garantia a choisi, une couleur gris foncé, opaque pour ce récupérateur d’eau de pluie, et ce n’est pas un hasard. En effet, pour éviter la prolifération d’algues, il est toujours préférable de choisir l’opacité pour votre cuve. Pour assurer une longue durée de vie et un fonctionnement optimal de votre récupérateur d’eau, voici quelques conseils. Vous devez toujours utiliser un collecteur pour raccorder la descente de gouttière au réservoir, ce qui permet une récupération efficace de l’eau de pluie. En période de gel, il est impératif de vider complètement le réservoir pour éviter les dommages causés par la glace. Enfin, le couvercle doit toujours être maintenu en place, pour éviter la pollution de votre eau de pluie, et la prolifération de moustiques.

Quelques rappels importants concernant la récupération de l’eau de pluie

La loi n’impose aucune déclaration pour installer un récupérateur d’eau de pluie, même si vous en installiez dix en séries. Seule, la cuve enterrée nécessite une déclaration de travaux, liée au fait qu’il faille entreprendre des travaux de terrassement. De plus, aucune taxe n’existe sur les eaux de pluie, excepté si vous l’utilisez pour alimenter votre lave-linge. Dans ce cas, vous devrez déclarer le rejet des eaux usées dans le réseau domestique et payer une taxe inhérente à ce rejet. Les interdictions concernent l’écoulement d’un toit en plomb, en amiante, ou en plaque de fibrociments, vous pourriez polluer les sols. De plus, il est interdit de revendre de l’eau de pluie.

Enfin, les utilisations concernent l’arrosage du jardin, le nettoyage des terrasses, l’utilisation pour les travaux, l’alimentation de la chasse d’eau et du lave-linge. Il est strictement interdit de consommer de l’eau de pluie, ou de l’utiliser pour la cuisson des aliments. Je vous rappelle le prix minuscule du récupérateur d’eau de pluie Garantia, vendu chez Brico Dépôt* : 39,90 €** seulement. Que pensez-vous de ce bon plan ? Nous serons ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les magasins Brico Dépôt fonctionnent par arrivage, il est donc possible que votre magasin de référence ne dispose pas de stocks.

**Le prix a été relevé le 27 juillet 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.

