PLUV, l’invention d’un réservoir collecteur d’eau de pluie de 2000 litres surmonté d’un entonnoir

L’eau de pluie est collectée, stockée et consommée depuis des millénaires, mais avec le changement climatique, cette pratique semble se généraliser partout dans le monde. Il est aujourd’hui indéniable que l’utilisation de l’eau pluviale offre de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux. Cela permet par exemple, de préserver les ressources en eau douce telles que les rivières et les lacs, garantissant ainsi leur disponibilité pour les besoins essentiels. Dans cette perspective, le projet EKOVORE, initié par l’entreprise française Faltazi, a lancé un système innovant permettant de récupérer l’eau de pluie. Baptisé PLUV, il s’agit d’un réservoir-collecteur surmonté d’un entonnoir parapluie pensé pour les jardins familiaux. De quoi rendre l’arrosage des plantes plus écologique et plus convivial…

Facile à installer

Le réservoir-collecteur PLUV est aussi haut qu’une maison plain-pied. Il se compose d’une toiture-entonnoir, d’une citerne et de structures destinées à le maintenir en place sur le sol. L’auvent-capteur a pour fonction de collecter l’eau de pluie qui est ensuite stockée dans le grand réservoir en polyéthylène. L’une des particularités de ce produit d’EKOVORE est qu’il ne nécessite pas de fondation. Grâce à des platines d’appui qui se fixent au moyen de piquets, il se pose facilement sur le sol. D’ailleurs, la hauteur des pieds est réglable pour faciliter davantage l’installation. On soulignera aussi le fait qu’une bonde surverse est prévue. Celle-ci permet de délester les surplus d’eau vers un endroit spécifique.

Des bancs pour profiter d’un espace ombragé

Par ailleurs, le système PLUV a été conçu pour se purger automatiquement en cas de fortes gelées. EKOVORE l’a aussi équipé d’un système de verrouillage par cadenas qui permet d’avoir un contrôle sur l’utilisation de l’eau. Ce qui est également intéressant, c’est le fait qu’il est possible d’installer des bancs de part et d’autre du réservoir pour permettre de s’asseoir à l’ombre de la citerne et de la toiture-entonnoir. La ville d’Angers en a d’ailleurs installé en 2021 dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. L’utilisation d’un dispositif spécial pour collecter l’eau de pluie est un geste bénéfique pour l’environnement et peut nous aider à réduire nos dépenses mensuelles. Cependant, avant d’adopter un tel équipement, sachez que cette pratique est réglementée.

Attention aux réglementations

En France, vous devez déclarer tout équipement de récupération d'eau de pluie auprès du service de la mairie en charge de l'assainissement, surtout s'il est raccordé à l'égout. L'eau récupérée doit uniquement servir à des usages personnels, hors consommation alimentaire. Ainsi, vous pouvez l'utiliser pour laver les sols, remplir la chasse d'eau des WC, arroser votre jardin ou nettoyer votre voiture. À noter que l'eau de pluie ayant traversé un toit contenant de l'amiante-ciment ou du plomb ne peut en aucun cas être utilisée à l'intérieur d'une maison. Enfin, votre système de collecte peut à tout moment faire l'objet d'une inspection par un agent compétent. En cas de manquement à ces règles, vous risquez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Plus d'infos : ekovore.com.